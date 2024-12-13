الليكود يدعم نتنياهو بشأن إتفاق غزة وسط تفاؤل أمريكي بإنتهاء الصراع

أعلن قادة و أعضاء حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، الجمعة، دعمهم بشكل علني للمرة الأولى، وذلك بهدف المضي قدما نحو إتفاق بشأن قضية الرهائن في غزة التفاصيل تردها الموجز في السطور التالية.

جمع التوقيعات لإعادة الرهائن

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن بيني بيتون رئيس بلدية ديمونا، يقود حملة لدعم نتنياهو، تتضمن جمع توقيعات من أعضاء بارزين في الحزب، في إطار الجهود لاستعادة الرهائن.

ويرى المراقبون أن هذا الدعم يأتي بهدف التخفيف من حدة الضغوط الكبيرة التي يواجهها نتنياهو من قبل عدد من أعضاء حكومته ، أبرزهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذين يعارضون أي مفاوضات مع حركة حماس لإنهاء الحرب.

وتشير تقارير إلى أنه على الرغم من هذه البادرة، يظل هناك تيار واسع داخل الليكود يرفض إنهاء الحرب، ما يبرز الانقسام داخل الحزب بشأن الخطوات المستقبلية في غزة.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، لا يزال هناك نحو 100 رهينة محتجزين في قطاع غزة، نصفهم تقريبا فقط على قيد الحياة.

محكمة العدل الدولية ترفض وفق التعامل مع إسرائيل

كما تأتي خطوة الليكود بالتزامن مع قرار محكمة لاهاي الجزئية، الجمعة، طلبا تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين للمطالبة بوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المحكمة الهولندية في بيان لها : أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وأضاف البيان : "خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة".

و أستند مقدمو الطلب على أن هولندا، ملزمة بإتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة، التي تجاوزت 45 ألف شخص بإعتبارها دولة موقعة على إتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 مستشهدين بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

الإدارة الأمريكية متفائلة بالتوصل إلى حل

بدوره فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن وجود مؤشرات "مشجعة" للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

و أكد بلينكن عقب لقاء جمعه بنظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة: "رأينا خلال الأسبوعين المنصرمين إشارات مشجعة على إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف: "في مباحثاتي مع الرئيس رجب طيب أردوغان والوزير فيدان، تحدثنا عن ضرورة موافقة حماس على الإتفاق في غزة الذي يمكن أن يساعد أخيرا في وضع حد للأمر".



إقرأ أيضا

أباطرة التكنولوجيا يدعمون ترامب بتبرعات ضخمة واجتماعات مؤثرة.. هل بدأت صفحة جديدة بين الطرفين؟

قرار عربي يدين توغل إسرائيل في المنطقة العازلة مع سوريا









