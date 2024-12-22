ميليشيا الحوثى تعلن إحباط هـ ـجوم أمريكي بريطاني على اليمن

أعلنت ميليشيا الحوثى اليوم الأحد إحباط هـ ـجوم أمريكي بريطاني على اليمن، وذلك من خلال باستهداف حاملة الطـ ـائرات الأمريكية "يو إس إس هاري إس ترومان" وعدد من المـ ـدمرات التابعة لها.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل إعلان ميليشيا الحوثى عن استهداف حاملة الطـ ـائرات الأمريكية "يو إس إس هاري إس ترومان"، وإفشال هـ ـجوم أمريكي بريطاني على اليمن.

ميليشيا الحوثي تعلن إحباط هـ ـجوم أمريكي بريطاني على اليمن

ومن جانبه، قال المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثى، يحيى سريع، إن القوات المسـ ـلحة اليمنية تمكنت من إحباط هجـ ـوم أمريكي بريطاني على اليمن، حيث تم استهداف حاملة الطـ ـائرات "يو إس إس هاري إس ترومان" وعدد من المـ ـدمرات التابعة لها بالتزامن مع بدء الهـ ـجوم العـ ـدواني مساء يوم أمس السبت على اليمن، مضيفًا أن ذلك انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردًا على العـ ـدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

هـ ـجوم صـ ـاروخي

ميليشيا الحوثي تؤكد أن إحباط الهـ ـجوم على اليمن تم بـ 8 صواريخ

وتابع المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثى: "نفذت العملية بـ 8 صـ ـواريخ مجنحة و17 طـ ـائرة مسـ ـيرة وقد أدت العملية إلى إسقاط طـ ـائرة "إف 18" وذلك أثناء محاولة المـ ـدمرات التصدي للمسـ ـيرات والصـ ـواريخ اليمنية؛ ومغادرة معظم الطـ ـائرات الحربية المعادية الأجواء اليمنية إلى أجواء المياه الدولية في البحر الأحمر للدفاع عن حاملة الطـ ـائرات أثناء استهدافها".

وأكد المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثى فشل الهـ ـجوم المعادي على اليمن، مشيرًا إلى انسحاب حاملة الطـ ـائرات "يو إس إس هاري إس" ترومان بعد استهدافها من موقعها السابق نحو شمال البحر الأحمر وذلك بعد تعرضها لأكثر من هـ ـجوم من قبل القوة الصـ ـاروخية والقوات البحرية وسـ ـلاح الجو المسـ ـيّر".

القوات المسلحة اليمنية تؤكد استعدادها للتصدي لأي هـ ـجوم معادي

وأضاف البيان أن: "القوات المسلحة اليمنية وهي تؤكد نجاحها في التصدي للعـ ـدوان الأمريكي البريطاني وإفشاله لتجدد التأكيد على استعدادها للتصدي لأي حمـ ـاقة أمريكية بريطانية إسرائـ ـيلية خلال الفترة المقبلة".

مسـ ـيرات

ميليشيا الحوثي تحذر إسرائـ ـيل وأمريكا من العـ ـدوان على اليمن

وتابع المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثى: "نحذر العـ ــدو الإسرائـ ـيلي والأمريكي من العـ ـدوان على اليمن، وأن القوات المسلحة اليمنية سوف تستخدم حقها الكامل في الدفاع عن اليمن واستمرارًا ومواصلة لإسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العـ ـدوان على قطاع غـ ـزة ورفع الحصار عنه".

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