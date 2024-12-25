تفاصيل لقاء رئيس دولة الإمارات ووزير الخارجية التركي

إلتقى اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان ، التفاصيل تكشفها الموجز في السطور التالية.

التفاهم حول تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين

و أستهل فيدان اللقاء بنقل تحيات رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار إلى رئيس دولة الإمارات، فيما حمله الشيخ محمد بن زايد تحياته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وتمنياته لبلده دوام النماء والتطور.

ثم إستعرضا الجانبين خلال اللقاء فرص تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في المجالات المختلفة في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين .

الأوضاع في الشرق الأوسط



كما إستعرضا الجانبان خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مؤكدين على ضرورة العمل على تكثيف الجهود والمساعي من أجل منع إتساع رقعة الصراع في المنطقة، مما يهدد الأمن والإستقرار الإقليميين بالإضافة إلى ضرورة العمل على إيجاد مسار واضح للسلام الذي يضمن تحقيق الإستقرار والأمن للجميع.

الأوضاع في سوريا

كما تطرقت المباحثات إلى المستجدات في سوريا، حيث أكدا الجانبان على موقف بلادهما الراسخ تجاه إستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، وتقديم الدعم الكامل لكل ما يحقق تطلعات شعبها نحو الأمن والإستقرار والتنمية.

وحضر اللقاء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخليفة شاهين المرر، وزير دولة.

كما أجرى فيدان محادثات هاتفية مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بحثا خلالها الأوضاع في سوريا وسبل تعزيز الجهود المشتركة لتقديم الدعم الكامل للشعب السوري .



جولة هاكان من أجل سوريا



وتأتي تلك الزيارة بعد يومين من زيارة هاكان للعاصمة السورية دمشق، والتي إلتقى خلالها زعيم القيادة السورية الجديدة أبو محمد الجولاني، بحثا خلالها عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك، التي تتعلق بالأوضاع في سوريا وعلى رأسها ملف قوات سورية الديمقراطية الكردية، والذي تعتبره تركيا ضمن أولوياتها، حيث تسعى لإبعاد خطر الأكراد عن حدودها.

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