مباحثات ساخنة بين أردوغان ووليد جنبلاط في أنقرة

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات هامة مع الزعيم الذرزي اللبناني وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها لأنقرة.

وينشر “الموجز” تفاصيل لقاء أردوغان ووليد جنبلاط، وأبرز الملفات التي تم التطرق لها وعلي رأسها تطورات الأوضاع في لبنان ومستجدات القضايا الإقليمية.

تفاصيل لقاء أردوغان ووليد جنبلاط

أفادت الرئاسية التركية بأن أردوغان التقي الزعيم الذرزي اللبناني وليد جنبلاط في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وليد جنبلاط

وتأتي زيارة وليد جنبلاط إلى تركيا بعد زيارته إلى سوريا ولقاء زعيم هيئة تحرير الشام والقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق.

أهم الملفات علي طاولة أردوغان ووليد جنبلاط

ومن المقرر أن تتناول مباحثات رجب طيب أردوغان ووليد جنبلاط مستجدات الأوضاع في كلا من لبنان وسوريا، فضلًا عن التطرق إلى كل التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

لقاء وليد جنبلاط والجولاني

وكان الزعيم اللبناني وليد جنبلاط قد التقي أبو محمد الجولاني وتم التطرق إلى العديد من الملفات الهامة التي تخص لبنان وسوريا.

الجولاني يتهم نظام بشار الأسد بقـ ـتل رفيق الحريري

وأدلي أبو محمد الجولاني بتصريحات ساخنة خلال اللقاء الذي جمعه بـ وليد جنبلاط، حيث قال إن نظام بشار الأسد هو من قـ ـتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأضاف أن تدخل النظام السوري في الشأن الداخلي اللبناني كان سلبيًا على مدى العقود الماضية، ومتعهدًا باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وأمنه.

وتابع الجولاني أن سوريا الآن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في لبنان، ولن تكون هناك تدخل سلبي كما كان في السابق.

الجولاني يتمني أن ينتهي الانقسام الطائفي في لبنان

وأعرب الجولاني عن أمله في أن ينتهي الانقسام الطائفي في لبنان وأن تحل الكفاءات مكان المحاصصة، ومشددًا على أن سوريا لن تنصر طرفًا على آخر في لبنان"، مجددا التزامه باحترام تنوع الطوائف والثقافات في المنطقة، ومؤكدًا أن الإسلام في سوريا يحمي حقوق جميع الطوائف والملل".

ومن جانبه، قال وليد جنبلاط إنه يحيي الشعب السوري في انتصاراته الكبرى وإسقاط نظام بشار الأسد.

وأضاف وليد جنبلاط أن لقائه مع الجولاني كان مثمرًا وتم فتح صفحة جديدة بين الشعبين اللبناني والسوري.

أردوغان: تركيا ولبنان اتفقا على العمل معا في سوريا

ومنذ عدة أيام، قام رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بزيارة إلى لبنان التقي خلالها أردوغان.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في أنقرة، إن تركيا لا تتنازل عن وحدة التراب السوري وسيادته، مضيفًا أن لبنان وتركيا سيقفان إلى جانب سوريا من أجل نهضتها في المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن بلاده تعول على الدور التركي المهم في تجاوز أزمات المنطقة لا سيما في سوريا.

أردوغان وميقاتي

وقال ميقاتي إن بيروت تعول على الدور الذي تتمتع به تركيا وحضورها الفاعل في المنطقة والعالم، خاصة في التغييرات السياسية الجذرية إقليميًا لا سيما في سوريا التي تشهد احتلالًا إسرائـ ـيليًا لجزء من أرضها ويجب الضغط بقوة لإنهائه فورًا".

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