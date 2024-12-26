وزير خارجية روسيا يوجه رسائل حاسمة لـ إسرائـ ـيل وأمريكا بشأن سوريا

علق سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، اليوم الخميس، علي تطورات الأوضاع في دولة سوريا كما تطرق للحديث عن التوغلات الإسرائـ ـيلية والتواجد الأمريكي في الأراضي السورية.

وجاء تعليق وزير خارجية روسيا علي التوغلات الإسرائـ ـيلية، بعد كشف تلفزيون سوريا، أمس الأربعاء، عن توغل الجيش الإسرائـ ـيلي في أطراف بلدة سويسة بريف القنيطرة، جنوب غربي سوريا، وبعمق حوالي 7 كيلومتر من المنطقة العازلة.

روسيا تعلق علي الممارسات الإسرائـ ـيلية في سوريا

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل تصريحات سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، بشأن تطورات الأوضاع في سوريا واستعداد بلاده للتعاون مع الإدارة الحالية، وتعليقه علي الممارسات الإسرائـ ـيلية في المنطقة العازلة.

رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا

علق وزير خارجية روسيا علي تطورات الأوضاع في سوريا والممارسات الإسرائـ ـيلية، قائلًا إن هناك من يرغب في تقسيم سوريا، ويجب أن تستوعب إسرائـ ـيل مسؤولياتها وألا تحافظ على أمنها خصمًا من أمن الآخرين.

وأكد وزير خارجية روسيا ضرورة ألا يتم تعويل إسرائـ ـيل على أن تدمير المواقع العسـ ـكرية للجيران يمكن أن يحافظ على الأمن، معتبرًا ذلك بمثابة زرع المزيد من التوتر والقلاقل.

وزير خارجية روسيا يعلق علي التواجد الأمريكي في شرق سوريا

وتطرق وزير خارجية روسيا للحديث التواجد الأمريكي في شرق سوريا، قائلًا: "لابد من ضرورة النظر إلى شرق سوريا، حيث احتل أمريكا منابع النفط والأراضي الخصبة، ويتم استخراج الموارد وتصديرها ودعم التنظيمات التي تسعى للانفصال.

وكشف وزير خارجية روسيا عن أنه لم يتم سحب دبلوماسيي روسيا من سوريا، وبأن سفارة موسكو هناك تعمل بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن هناك تواصل مع السلطات السورية الحالية.

وتحدث وزير خارجية روسيا عن أن هناك مناقشة بشأن القضايا العملية مثل تأمين المواطنين الروس وعمل السفارة، مؤكدًا على اهتمام بلاده بشكل عام بالحوار حول كافة القضايا الأخرى بشأن العلاقات الثنائية.

وزير خارجية روسيا يعلق علي تطورات الأوضاع في سوريا

وتابع وزير خارجية روسيا أن سوريا تدرك أن هذه المرحلة انتقالية كما تم الإعلان عنها، حيث سيجري التحضير للانتخابات من خلال التوافق مع جميع الأطراف حتى تكون العملية شاملة، بحيث تكون الانتخابات بمشاركة جميع أطياف السوريين.

وأعرب وزير خارجية روسيا عن استعداد بلاده للمساعدة في هذه العملية في إطار مجلس الأمن، وكذلك في صيغة أستانا، وكذلك جنبا إلى جنب مع الدول العربية.

زير خارجية روسيا يؤكد استعداد بلاده لاستئناف العمل مع القادة الجدد في سوريا

ولفت وزير خارجية روسيا إلى أن 5 آلاف سوري يدرسون في روسيا وبأن موسكو ستستمر على هذا النهج، مؤكدا على استعداد بلاده لاستئناف العمل مع القادة الجدد في سوريا بعد أن يتم تشكيل هيكل السلطة.

وزير خارجية روسيا

وتابع وزير خارجية روسيا أن سوريا دولة صديقة، وبأن روسيا ساهمت في تخلصها من التبعية الاستعمارية وإعداد عشرات الآلاف من الكوادر السورية.

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