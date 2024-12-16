الأسلحة النووية الروسية.. أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تحقق تفوقًا على طول جبهات القتال في أوكرانيا، مشيرًا إلى نجاح الجيش الروسي في تحرير 189 بلدة هذا العام ضمن إطار العملية العسكرية الخاصة.

روسيا مجبرة على الرد على تهديدات الغرب

وأشار «بوتين» إلى أن الغرب دفع روسيا إلى تجاوز حدودها الحمراء، مما أجبرها على اتخاذ ردود حاسمة في مواجهة التهديدات العسكرية.

وأكد الرئيس الروسي، أن روسيا لا تسعى للتصعيد، لكنها كانت مضطرة للرد على التهديدات.

الردع النووي الروسي: السياسة الثابتة

وشدد « بوتين»، على أن روسيا لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، لكن البلاد تلتزم بسياسة الردع النووي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على إمكانات الترسانة النووية الاستراتيجية.

الأسلحة النووية

روسيا ترفض سباق التسلح على حساب رفاهيتها الاقتصادية

وأكد فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تدخل في سباق تسلح مع الغرب على حساب وضعها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على التوازن بين القوة العسكرية والرفاهية الوطنية.

روسيا - الأسلحة النووية

قلق روسيا من الأسلحة البيولوجية الأمريكية

وعبر« بوتين»، عن قلقه بشأن تطوير بعض الدول لأنشطة عسكرية بيولوجية، مؤكدًا أن روسيا ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التهديدات.

تحرير بلدة إليزافيتوفكا: تطورات جديدة على الأرض

وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت لاحق عن تحرير بلدة إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إطار العمليات العسكرية التي نفذتها وحدات مجموعة «الجنوب».

تحرير بلدة إليزافيتوفكا

وأوضح أن التعاون الدولي في المجالات الدفاعية والاقتصادية يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية روسيا لمواجهة العقوبات الغربية والضغوط الدولية.

تطوير القدرات العسكرية والتكنولوجية

وشدد بوتين على أن الجيش الروسي يواصل العمل على تطوير قدراته القتالية والتكنولوجية لمواكبة متطلبات الميدان.

الأسلحة النووية

وأكد أن الابتكار في مجال الصناعات العسكرية يشكل أولوية قصوى، مع التركيز على الاستثمار في الكوادر البشرية والتقنيات المتقدمة لضمان التفوق العسكري، ما يعزز مكانة روسيا كقوة عالمية قادرة على حماية سيادتها وردع أي تهديدات خارجية.

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