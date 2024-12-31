قبل غلق التسجيل اليوم.. لينك تسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول

ساعات قيليلة وسيغلق موقع تسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي 2025 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر من العام الجاري، حيث يمكن للطلاب الآن الدخول والتسجيل قبل غلقه.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل تسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول لعام 2024-2025، حيث لا يمكن للطالب التقدم للامتحانات إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة.

استمارات الصف الثالث الإعدادي

رابط تسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفرت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني رابط رسمي ليبدأ الطلاب في تسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي من هنــــــــــــا كما أوضحت الوزارة خطوات للتسجيل سريعًا.

خطوات تسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي

حددت وزارة التربية والتعليم خطوات رسمية للطلاب لتسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي من خلال موقع الوزارة ويمكن اتباع الخطوات كالتالي:

الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم لتسجيل الاستمارة الإلكترونية من هنـــــــا.

على الطالب تسجيل الدخول من خلال بريده الإلكتروني المدرسي الموحد

وفي حال عدم امتلاك الطالب للبريد الإلكتروني الموحد يمكنه إنشاء حساب جديد.

تسجيل البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم الرباعي، رقم الهاتف، والعنوان.

على الطالب رفع صورة شخصية حديثة له.

ملء كافة البيانات والضغط على أيقونة "حفظ البيانات" لتأكيد التسجيل.

حفظ البيانات وطباعة الاستمارة الإلكترونية بالشكل الملون.

على الطالب تقديمها إلى المدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

استمارات الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر صفحاتها الرسمية على "فيسبوك" جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي لعام 2025، حيث يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن المواعيد الرسمية للامتحانات في مختلف المواد الدراسية.

السبت 18 يناير 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية والهندسة

الاثنين 20 يناير 2025: امتحان مادة اللغة العربية والإملاء وامتحان مادة التربية الدينية الثلاثاء 21 يناير 2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية

الأربعاء 22 يناير 2025: امتحان مادة العلوم وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 23 يناير 2025: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية (مدة ساعتان).

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