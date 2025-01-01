موعد بدء امتحانات الشهادة الثانوية 2025.. اعرف الآن

موعد بدء امتحانات الشهادة الثانوية 2025.. يعد موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 من أبرز المواضيع التي يبحث عنها طلاب الصف الثالث الثانوي 2025 واولياء أمورهم في الوقت الحالي على محركات البحث المختلفة باستمرار لمعرفة موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 ، لمحاولة الدخول واجتياز امتحانات الشهادة الإعدادية، كما أرسلت الوزارة خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها، لتحديد موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز موعد بدء امتحانات الشهادة الثانوية 2025.

وزارة التعليم

موعد بدء امتحانات الشهادة الثانوية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتعين على الطلاب الراغبين في التقديم لامتحانات الثانوية العامة لعام 2025 تسجيل بياناتهم في استمارة الثانوية العامة، التي ستتيحها الوزارة خلال شهر يناير المقبل عبر موقعها الرسمي. وأكدت الوزارة أن التسجيل سيكون خطوة أساسية للطلاب الذين يرغبون في المشاركة في الامتحانات، مما يستوجب على الجميع متابعة الإعلان الرسمي لإتمام عملية التسجيل في الوقت المحدد.

كما ستسمح الوزارة بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة للطلاب الذين سجلوا بياناتهم بالكامل في استمارة الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي، ومن المتوقع أن تكون الاستمارة متاحة عبر بوابة الثانوية العامة التابعة للوزارة.

والجدير بالذكر أن أكدت الوزارة أن الطلاب الذين لا يقومون بتسجيل بياناتهم في الاستمارة لن يكون لهم الحق في أداء امتحانات الثانوية العامة.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي لتسجيل استمارة الثانوية العامة ويمكن الدخول عليه من هنـــــــــــــــا علمًا أن التسجيل سيفتح خلال شهر يناير القادم من عام 2025 لذلك لا يمكن التسجيل حاليًا أو تغيير البيانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم تحديد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 حتى الآن، كما أوضحت الوزارة أنها تتابع الوضع عن كثب، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم اتباع أي أخبار متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول جدول الامتحانات، إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية، حيث أكدت الوزارة أن أي معلومات غير معتمدة من قبلها لن تكون دقيقة ويجب تجاهلها حرصًا على المصداقية.



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