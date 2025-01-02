آخر أخبار تطوير المناهج الدراسية 2025.. ترجمة الرياضيات والعلوم للغة الفرنسية

آخر أخبار تطوير المناهج الدراسية 2025، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ فترة كبيرة في إدخال بعض التطورات على المناهج الدراسية، والمواد التعليمية، ولعل عام 2025 سيشهد العديد من التغيرات الجديدة والتي يرصدها الموجز في التقرير التالي.

وزير التربية والتعليم

صياغة أطر جديدة لمناهج المرحلة الإعدادية

آخر أخبار تطوير المناهج الدراسية 2025، وبحسب وزارة التربية والتعليم ستشهد المرحلة الإعدادية صياغة الإطار العام والأطر النوعية للمناهج وفقًا لنظام التعليم الجديد مع التركيز على المفاهيم الكبرى وفقًا للمعايير الدولية وبما يتناسب مع متطلبات العصر ومعالجة القضايا المعاصرة.

آخر أخبار تطوير المناهج الدراسية 2025،وأشارت وزارة التربية والتعليم أن ذلك سيتم بمشاركة لجنة وطنية من أساتذة الجامعات، وفي ضوء هذا الإطار تم تأليف الكتب وأدلة المعلم للمواد الدراسية.

ربط التعليم التقليدي بالتكنولوجيا

آخر أخبار تطوير المناهج الدراسية 2025، وبحسب المعلن من قبل وزارة التعليم فإنه وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات تم وضع (QR-Codes) بالكتب المدرسية داخل كل درس يستطيع الطالب من خلاله الدخول التعلم من خلال المحتوى الرقمي الخاص بهذا الدرس، والاستماع إليه ومعرفه شرحه.

ونوهت الوزارة أنه يمكن للطالب كذلك الدخول على قناة مدرستنا من خلال الكود المذكور، وكذلك على بنوك الأسئلة والملخصات والمفاهيم التي تم وضعها بديلا عن الكتب الخارجية.

التركيز على مهارات الاستماع

ركزت وزارة التربية والتعليم في مناهجها الجديدة على مهارة الاستماع لكونها واحدة من المهارات الأساسية لاكتساب اللغة ولا سيما اللغة الأجنبية؛ فقد تم تسجيل نصوص الاستماع ورفعها على موقع الوزارة؛ حتى يمكن الاستفادة منها في العملية التعليمية ويكون ذلك بسهولة ويسر.

ترجمة العلوم والرياضيات باللغة الفرنسية

ونوهت وزارة التربية والتعليم في آخر تطورات التي ستشهدها المناهج بأنها ستقوم بترجمة الكتب المدرسة في مواد العلوم والرياضيات للغة الفرنسية، وذلك ليستفيد منها الطلاب بالمدارس التي لغتها الأجنبية الأولى هي اللغة الفرنسية، ويتم ذلك بواسطة خبراء الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

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