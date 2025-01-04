بالصور.. تفاصيل اجتماع وزير التربية والتعليم برؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم لقاءً مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، بحضور مديري المديريات والإدارات التعليمية، وتناول اللقاء مناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها يوم 18 يناير 2025.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل اجتماع وزير التربية والتعليم وأبرز القرارات التي اتخذها خلال اجتماعه مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

معالجة تحديات الكثافة الطلابية

وفي مستهل الاجتماع، أشاد وزير التربية والتعليم بالجهود المبذولة من مديريات وإدارات التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت تقدمًا ملموسًا في معالجة تحديات الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى تحقيق نسبة حضور طلابية تجاوزت 85% خلال العام الحالي.

وزير التربية والتعليم

وأكد وزير التربية والتعليم أن معلمي مصر يتميزون بكفاءتهم التي تحظى باعتراف عالمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم وتقدر كل من يعمل بتميز وإخلاص من أجل مصلحة الطلاب، مضيفًا أن الوزارة تتبنى نهجًا تشاركيًا في اتخاذ القرارات بالتعاون مع جميع أطراف العملية التعليمية، بما يخدم الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وزير التربية والتعليم

الانضباط داخل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ركز الوزير في كلمته على أهمية الانضباط داخل اللجان الامتحانية، مؤكدًا أن رئيس اللجنة هو المسؤول الأول عن ضمان سير الامتحانات وفق المعايير المحددة، مشددًا على ضرورة منع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية إلى اللجان، مع التأكيد على أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وزير التربية والتعليم

زيادة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلن وزير التربية والتعليم عن زيادة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيهًا إلى 130 جنيهًا يوميًا، تقديرًا لجهود المعلمين في الإشراف على سير الامتحانات، وتشجيعهم على أداء دورهم بكفاءة وفعالية.

وزير التربية والتعليم

إجراءات تأمين لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أكد الوزير على تعزيز إجراءات تأمين اللجان بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحافظين، لضمان توفير بيئة آمنة للطلاب والمراقبين، مشيرًا إلى العمل على حل مشكلات العجز في الإداريين وتوفير عمال أمن ونظافة لدعم المدارس خلال فترة الامتحانات.

شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا استمع فيه الوزير إلى رؤساء اللجان بشأن أبرز التحديات التي تواجههم خلال الامتحانات، وطرح حلولًا عملية للتعامل معها، مشيدًا بالحضور واللقاءات الدورية التي تتيح فرصًا لتبادل الآراء وتقديم مقترحات تسهم في تحسين سير العملية التعليمية.

شارك في اللقاء عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، إضافة إلى مستشارين ورؤساء الإدارات المركزية المعنية.

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