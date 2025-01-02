نماذج امتحان الشهادة الإعدادية الترم الأول.. اعرف شكل الأسئلة

نماذج امتحان الشهادة الإعدادية الترم الأول، يبحث الكثير من الطلاب عن نماذج امتحان لترشدهم عن طريقة الأسئلة التي ستطرح عليهم أثناء أداء امتحانات الترم الأول.

ويستعرض الموجز في السطور التالية نماذج امتحان الشهادة الإعدادية الترم الأول وفقًا لما اتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر بوابة التعليم الإلكتروني.

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية، وللحصول على النماذج التي تتيحها وزارة التربية والتعليم الفني، كل ما عليم هو الدخول إلى بوابة التعليم الإلكتروني من خلال الضغط هنـــا، ثم اتباع هذه الخطوات:

بعد الدخول عبر بوابة التعليم الإلكتروني قم بالآتي:

- تحديد السنة الدراسية الصف الثالث الإعدادي.

- تحديد الفصل الدراسي الأول.

- تحديد نوع المحتوى نماذج امتحانات.

- اختيار المادة الدراسية من أيقونة "المواد"

الضغط على أيقونة "بحث"

الضغط على أيقونة "تحميل النموذج"

سيظهر "ملف النموذج".

الضغط على علامة التحميل “download” الموجودة أعلى الصفحة.

قم بحفظ الملف على الجهاز.

امتحانات الشهادة الإعدادية

هل تختلف امتحانات 2025 عن السنوات السابقة

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات العام الجديد 2025، لن تختلف عن العام الماضي، حيث أنها ستكون بنفس النظام، أي سيكون نظام الامتحانات مسألة اختيارية لمديري المديريات التعليمية.

وبحسب المقرر فإن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، ستكون بحسب ما تعتمده كل محافظة من محافظات مصر.

وعن فكرة تطبيق نظام البوكليت من عدمه ذكر موقع بوزارة التربية والتعليم أن المحافظات التي طبقت نظام البوكليت ستعقد امتحانات الترم الأول بنظام البوكليت، في حين أن المحافظات التي لم تطبق نظام البوكليت، ولا زالت على النظام التقليدي للامتحانات “ورقة الأسئلة”، فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستطبق بالطريقة العادية.

جدير بالذكر أن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025 ستبدأ من 18 يناير الجاري وحتى 23 يناير 2025، حيث تُقسم المواد وفقًا لكل إدارة تعليمية.

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