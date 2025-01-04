مواعيد امتحان الشهادة الإعدادية 2025 فى محافظة القاهرة

امتحان الشهادة الإعدادية 2025.. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن بدء امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية (العامة، الرياضية، الصم، المكفوفين، والمهنية) يوم السبت 18 يناير 2025، على أن تستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

ويشمل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المواد المقررة على الطلاب في الفصل الدراسي الأول، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

جدول امتحان الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة

- يوم السبت 18 يناير 2025: امتحان اللغة الأجنبية والهندسة.

- يوم الإثنين 20 يناير 2025: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، مع تخصيص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء، بالإضافة إلى التربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 21 يناير 2025: امتحان الجبر والإحصاء، إلى جانب التربية الفنية.

- يوم الأربعاء 22 يناير 2025: امتحان العلوم وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس 23 يناير 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية.

تسعى مديرية التربية والتعليم إلى توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط المنظمة للاختبارات.

الشهادة الإعدادية

تأمين امتحان الشهادة الإعدادية 2025

وفي سياق اخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الانتهاء من وضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025، بالتعاون مع مدير الأمن في كل محافظة، لضمان توفير كافة الموارد اللازمة وتهيئة البيئة المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما قررت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان تطبيق معايير الجودة في كافة مراحل تقدير ورصد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، كما أصدرت الوزارة تعليمات مشددة بضرورة الحفاظ على سرية عملية رصد الدرجات، وعدم إعلان أي نتائج قبل اعتمادها رسميًا من قبل السيد المحافظ، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للإعلان عن النتائج والعمل على تحسين مستوى الأداء في الفصل الدراسي الثاني.

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