إجراءات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وجّه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قرارات عاجلة لرؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وكذلك لمديري مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بضرورة تحقيق انضباط كامل في منظومة الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع دخول الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة إلى اللجان الامتحانية.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل اجتماع وزير التربية والتعليم الطارئ بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية التي من المقرر انطلاقها يوم 18 يناير إلى 23 يناير 2025 في جميع المديريات التعليمية وفقًا للمواعيد الرسمية من وزارة التربية والتعليم.

وزير التربية والتعليم

رفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية

وعقد وزير التربية والتعليم اجتماعًا طارئًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على مستوى الجمهورية، بمشاركة جميع مديري المديريات والإدارات التعليمية وخلال الاجتماع وجه الوزير برفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية لليوم الواحد من 25 جنيه إلى 130 جنيه.

تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية

وشددت وزارة التربية والتعليم بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، على أن تغطي الأسئلة الأجزاء التي تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول، مع الابتعاد عن الموضوعات السياسية أو القضايا الخلافية، كما تقرر تطبيق نظام دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة "بوكليت" للمواد الأساسية، مع ترك الحرية لكل مديرية في تنفيذ هذا النظام حسب ظروفها.

وفي خطوة لضمان تأمين أوراق الامتحانات، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن كل لجنة ستستلم أوراق الأسئلة مغلقة داخل أكياس معتمة تحتوي على 20 كراسة بوكلت، على أن يتم فتحها داخل اللجان فقط بمعرفة الملاحظين، مع تسجيل تفاصيل عملية الفتح في محضر رسمي.

وزير التربية والتعليم

منع اصطحاب الهواتف المحمولة

وقررت وزارة التربية والتعليم منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو المعلمين، وتشديد الرقابة على تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة لضمان وصولها في الوقت المحدد، حيث يتم فتح المظاريف داخل اللجنة الفرعية قبل بدء الامتحان بخمس دقائق فقط.

وأصدرت الوزارة تعليمات بعدم السماح لمعلم المادة بالملاحظة داخل اللجان في يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، على أن يكون احتياطيًا في هذا اليوم، والتشديد على على ضرورة التنسيق مع مدير الأمن في كل محافظة لتأمين المدارس والمباني التعليمية خلال الامتحانات، وضمان توفير مناخ هادئ يساعد الطلاب على الأداء بشكل متميز ويضمن تحقيق تكافؤ الفرص.

وفيما يتعلق بنتائج الامتحانات، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة خلال عمليات التقدير والرصد، وضمان السرية التامة وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها رسميًا من المحافظ.

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