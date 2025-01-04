موعد إجازة نصف العام 2025 والمدة المحددة لانتهائها.. تفاصيل

يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد إجازة نصف العام 2025 للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية للاستعداد إلى الإجازة بعد الانتهاء من امتحانات نصف العام الدراسي الجاري المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل معرفة موعد إجازة نصف العام 2025 لجميع طلاب المراحل التعليمية وللمعلمين حيث تُعد إجازات الطلاب هي راحة من الدراسة لمدة أيام محددة ثم يعودون من جديد للفصل الدراسي الثاني واستكمال باقي مقرراتهم الدراسية لاستعابها خلال الدراسة.

موعد إجازة نصف العام 2025

يبدأ موعد إجازة نصف العام 2025 يوم 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين حتى 6 فبراير 2025 ويأتي ذلك بعد انتهاء الطلاب بجميع المراحل التعليمية امتحاناتهم لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 23 يناير 2025، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير من نفس العام.

إجازة نصف العام 2025

موعد امتحانات نصف العام الدراسي

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي يوم السبت 11 يناير 2025 لطلاب صفوف النقل وتنتهي يوم 16 يناير، أما للشهادة الإعدادية تبدأ يوم 18 يناير وتنتهي يوم 23 يناير 2025.

ومن المقرر أن يأخذ الطلاب أربع أيام إجازة خلال امتحانات نصف العام الدراسي غير إجازة نصف العام 2025 والتي ستنطلق في منتصف يناير الجاري، لذلك نستعرض لكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إجازة نصف العام 2025

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

تبدأ الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 يوم السبت 21 سبتمبر 2024، وينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 يناير 2025ن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت 11 يناير 2025، وتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025 وينتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025، وتُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدايةً من يوم السبت 24 مايو 2025، بينما تبدأ امتحانات الدبلوم الفني يوم السبت 31 مايو 2025، وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025.

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