الآن لينك نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لمساعدة الطلاب على التدرب على شكل ونمط الأسئلة استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية، والمقرر انطلاقها يوم 31 مايو 2025 في جميع المحافظات.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل للحصول على نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم حيث أتاحت النماذج في جميع المواد لطلاب الشهادة الإعدادية لمراجعتها قبل الامتحانات.

رابط نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي

وفرت وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي لطلاب الشهادة الإعدادية للحصول على نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025 من هنــــــــــا حيث يمكن للطلاب تحميلها بسهولة بصيغة الـ pdf.

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي

تحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

يمكن للطلاب تحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني بطريقة أخرى من خلال أيضًا موقع وزارة التربية والتعليم، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اختيار بوابة التعليم الإلكتروني من هنـــــا .

تحديد المرحلة الإعدادية.

الانتقال إلى قسم "النماذج الاسترشادية".

تحديد السنة الدراسية واختيار الفصل الدراسي الثاني.

تحميل نماذج الامتحانات لجميع المواد الدراسية، والتي تشمل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

الضغط على "تحميل الملف" للحصول على النسخة الإلكترونية من النماذج.

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

من المقرر أن تننتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 خلال شهر يونيو وبالتحديد يوم 5 يونيو من العام الحالي ومن المقرر أن تعلن مديريات الربية والتعليم الجدول الرسمي لمعرفة مواعيد الامتحانات بالتحديد.

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025

11 مايو 2025 بدء التقييم الأولي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025 انطلاق التقييم النهائي لهذين الصفين.

18 مايو 2025 امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل.

24 مايو 2025 بدء امتحانات نهاية العام لجميع صفوف النقل.

31 مايو 202 بداية امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

15 يونيو 2025 انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

26 يوليو 2025 بداية امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

3 أغسطس 2025 اختبارات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

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