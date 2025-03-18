موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025.. اعرف جدولك

امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، التي تشمل جميع المراحل التعليمية بدءًا من الصفوف الابتدائية حتى الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي، وينشر لكم موقع "الموجز" موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025، وفقًا للجدول الذي ستعلنه الوزارة في وقت لاحق.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية 2025

الصفين الأول والثاني الابتدائي: تبدا امتحانات المرحلة الاعدادية من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية 2025

الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

الأحد 18 مايو 2025: انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

من 24 إلى 29 مايو 2025: امتحانات الترم الثاني لهذه الصفوف.

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الصف الثالث الإعدادي:

بداية الامتحانات يوم السبت 31 مايو 2025.

نهاية الامتحانات يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.

اما امتحانات الدور الثاني تبدأ الأحد 3 أغسطس 2025.

مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2025

بداية الامتحانات: السبت 24 مايو 2025.

نهاية الامتحانات: الخميس 29 مايو 2025.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

التعليم الصناعي (نظام 3 و5 سنوات): تبدأ الامتحانات العملية من 22 مايو حتى 27 مايو 2025.

التعليم الصناعي (إعداد مهني – تعليم مزدوج): الامتحانات العملية ستعقد بعد الاختبارات التحريرية في الفترة من 13 يونيو حتى 20 يونيو 2025، يوميًا في الساعة 2 ظهرًا بعد لجان الثانوية العامة.



مواعيد التقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية 2025

التعليم الزراعي: من 1 يونيو حتى 13 يونيو 2025.

التعليم التجاري: من 2 يونيو حتى 14 يونيو 2025.

التعليم الفندقي: من 2 يونيو حتى 12 يونيو 2025.

التعليم الصناعي: من 3 يونيو حتى 14 يونيو 2025، مع تخصيص 14 يونيو للفترة المسائية فقط.

موعد بدء إجازة نهاية العام الدراسي 2025

طلاب صفوف النقل: تبدأ إجازتهم اعتبارًا من الجمعة 30 مايو 2025.

طلاب الشهادة الإعدادية: تبدأ إجازتهم يوم الخميس 5 يونيو 2025.

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رابط التقييمات الأسبوعية للفصل الدراسي الثاني 2025 لجميع الصفوف