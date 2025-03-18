جدول إجازات شهر أبريل للمعلمين في مصر.. التفاصيل الكاملة

مع اقتراب شهر أبريل، يتزايد اهتمام المعلمين وأولياء الأمور بمعرفة الإجازات الرسمية التي تتخلله، خاصة مع تزامنه مع مناسبات هامة مثل عيد الفطر المبارك، وعيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

وتأتي هذه الإجازات ضمن الأعياد والمناسبات الوطنية التي تحظى باهتمام كبير في الأوساط التعليمية والمجتمعية.

مواعيد إجازات شهر أبريل للمعلمين

يقدم لكم موقع الموجز قائمة بالإجازات الرسمية التي سيحصل عليها المعلمون خلال شهر أبريل 2025، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي تستهدف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور:

إجازة عيد الفطر المبارك: من الثلاثاء 1 أبريل حتى الجمعة 4 أبريل 2025، وفقًا للحسابات الفلكية.

عيد شم النسيم: الإثنين 21 أبريل 2025، وهو إجازة رسمية احتفالًا بعيد الربيع.

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025، احتفالًا بذكرى استعادة سيناء عام 1982.

مبادرة رئاسية لتعزيز الإدارة المدرسية

في سياق متصل، أشاد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، والتي تأتي ضمن رؤية مصر 2030، وتتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتهدف المبادرة إلى اختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الأكفاء والمتميزين، لتعزيز القيادة المدرسية بالكفاءات الشابة المبدعة.

وأشار الوزير إلى أن من يجتاز هذا البرنامج سيتم منحه دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مما يؤهله لتولي مناصب قيادية في إدارة المدارس.

كما أكد على نجاح الوزارة في التصدي لتحديات مثل الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، ورفع نسبة الحضور الطلابي خلال العام الدراسي الحالي.

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