الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2025 .. موعد التقديم

تصدر معهد ضباط الصف المعلمين 2025، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، فمن المتوقع أن تقوم وزارة الدفاع بإصدار إعلان رسمي عن موعد فتح باب التقديم للالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين ضمن الدفعات الجديدة لعام 2025 خلال أيام مقبلة والقوات المسلحة تقوم بإعلان القرار التي تصدره وزراه الدفاع، ويستعرض الموجز الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2025.

الأوراق المطلوبة لتقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025

أعلنت وزارة الدفاع المصرية عن الاوراق المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف للمعلمين 2025 وهي كالاتي:

يجب تقديم شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

يجب تقديم صورة من أصل شهادة الإعدادية أو مستخرج رسمي معتمد وموقع بالختم، مع تقديم الأصل عند الالتحاق.

يجب تقديم صورة من شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية أو التأجيل، في حالة كان الطالب معفى أو مؤجلاً من الخدمة العسكرية.

يجب تقديم صورة من شهادة حسن السير والسلوك من المدرسة أو المعهد، في حالة كان الطالب طالباً.

يجب تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة ( فيش وتشبيه ) + تصويرها نسختين.

يجب تقديم نسختين من قيد عائلي مميكن حديث.

يجب تقديم شهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي.

يجب تقديم موافقة ولي الأمر، في حالة كان الطالب أقل من 18 سنة

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2025

رابط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2025

تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين وخصوصا الشباب في الأيام السابقة، يسألون عن رابط التقديم في معهد ضباط المعلمين 2025، فيما يلي الرابط الجديد للتقديم عبر المنصة الخاصة بمعهد ضباط صف المعلمين 2025 لم يتم الإعلان عليه حتي الآن بشكل رسمي، بينما الرابط القديم الذي تم التسجيل عليه خلال السنوات القادمة والذي من المتوقع أن يتم التسجيل هذه العام من خلال هذا الرابط.

موعد التقديم لمعهد ضباط الصف المعلمين 2025

لم تقوم وزارة الدفاع المصري حتي الآن بإصدار بيان رسمي بخصوص الموعد الرسمي المتعلق بفتح باب التقديم لمعهد ضبط المعلمين 2025 ، الا انه من المتوقع ان يتم الإعلان عن فتح باب التقديم خلال الأيام القليلة القادمة، حيث انها تقوم بإعلان عن فتح باب التقديم خلال شهري 3، 4، من كل عام.

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