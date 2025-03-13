موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025. إليك الشروط والأوراق

معهد ضباط الصف المعلمين.. أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التقديم للالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين لعام 2025، وذلك في إطار سعي الوزارة لتأهيل كوادر جديدة لخدمة الوطن.

كما أوضحت الوزارة كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى المصاريف الدراسية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025

يبدأ التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2025 في 17 مارس 2025 ويستمر حتى 2 أبريل 2025، كما من المقرر أن يتم سحب ملفات التقديم من خلال الهيئة العامة المختصة بمعهد الضباط، حيث يتم تحديد تكلفة سحب الملف بـ 300 جنيه.

شروط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2025

تضمن شروط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2023 عدة نقاط أساسية، وهي كما يلي:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

2. أن يتراوح عمر المتقدم بين 15 و 25 عامًا. وفي حال كان المتقدم أقل من 18 عامًا، يجب الحصول على موافقة ولي الأمر.

3. أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

4. أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

5. أن لا يقل طول المتقدم عن 165 سم.

6. أن لا يكون المتقدم قد تم فصله سابقًا من أي معهد عسكري.

7. أن يكون المتقدم أعزب ولا يحق له الزواج خلال فترة التدريب.

8. أن لا يقل مجموع درجات المتقدم عن 60% في الشهادة الإعدادية.

9. اجتياز كافة الاختبارات والكشف الطبي.

تستمر مدة الدراسة في المعهد سنتين و10 أشهر، ويتم تخريج الطالب برتبة "عريف"، كما تبلغ مصاريف المعهد 2000 جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه أخرى.

ضباط الصف المعلمين 2025

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2025

من أجل التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين، يجب على المتقدمين تجهيز الأوراق التالية:

صورة من شهادة إتمام التعليم الإعدادي.

شهادة ميلاد مميكنة.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

8 صور حديثة للمتقدم.

صحيفة حالة جنائية حديثة.

يعد هذا المعهد أحد الفرص المهمة للشباب المصريين الراغبين في خدمة الوطن والانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، حيث يمنحهم التعليم والتدريب العسكري الذي يمكنهم من الارتقاء بمستوى مهاراتهم القيادية والعسكرية.

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