مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد لجميع المواد

امتحانات الثانوية العامة 2025.. يترقب طلاب الثانوية العامة 2025 تفاصيل نظام الامتحانات الجديد، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المواصفات الرسمية لجميع المواد، والتي تركز على تقييم الفهم والاستيعاب بدلًا من الحفظ، مع تحقيق توزيع عادل للدرجات بين الأسئلة المختلفة.

كما حددت الوزارة مواعيد الامتحانات والإجراءات التنظيمية لضمان سير العملية الامتحانية بشكل سلس.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير ملامح نظام امتحانات الثانوية العامة 2025، على النحو التالي..

امتحانات الثانوية العامة 2025



تعتمد الامتحانات على مزيج من الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد (MCQ).

التركيز على قياس الفهم والتحليل بدلاً من الحفظ والتلقين.

وضع نماذج استرشادية للطلاب لتوضيح طبيعة الأسئلة الجديدة.

توفير توزيع عادل للدرجات بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 حسب المواد

المواد الأساسية:



اللغة العربية:

عدد الأسئلة: 55 سؤالًا (4 أسئلة مقالية + 51 سؤال اختيار من متعدد).

الدرجة النهائية: 80 درجة، ودرجة النجاح 40 درجة (50%).

اللغة الإنجليزية:

عدد الأسئلة: 42 سؤالًا (3 أسئلة مقالية + 39 سؤال اختيار من متعدد).

اللغة الفرنسية:

عدد الأسئلة: 42 سؤالًا (3 أسئلة مقالية + 39 سؤال اختيار من متعدد).

اللغة الألمانية:

عدد الأسئلة: 37 سؤالًا (3 أسئلة مقالية + 34 سؤال اختيار من متعدد).

مواد الشعبة الأدبية:

التاريخ:

عدد الأسئلة: 46 سؤالًا (44 اختيار من متعدد + 2 أسئلة مقالية).

الجغرافيا:

عدد الأسئلة: 42 سؤالًا (3 أسئلة مقالية + 39 اختيار من متعدد).

الإحصاء:

عدد الأسئلة: 35 سؤالًا (33 اختيار من متعدد + 2 أسئلة مقالية).

الدرجة النهائية: 60 درجة.

مواد شعبة علمي علوم:

الأحياء:

عدد الأسئلة: 46 سؤالًا (32 اختيار من متعدد + 14 سؤال بدرجات متفاوتة + 3 أسئلة مقالية).

الكيمياء:

عدد الأسئلة: 46 سؤالًا (44 اختيار من متعدد + 2 أسئلة مقالية).

الفيزياء:

عدد الأسئلة: 46 سؤالًا (44 اختيار من متعدد + 2 أسئلة مقالية).

مواد شعبة علمي رياضة



الرياضيات التطبيقية:

عدد الأسئلة: 20 سؤالًا (10 أسئلة بدرجة واحدة + 10 أسئلة بدرجتين).

الفيزياء:

عدد الأسئلة: 46 سؤالًا (44 اختيار من متعدد + 2 أسئلة مقالية).

الكيمياء:

عدد الأسئلة: 46 سؤالًا (44 اختيار من متعدد + 2 أسئلة مقالية).

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025



الدور الأول: يبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025.

الدور الثاني (للمكملين والراسبين): يبدأ يوم السبت 16 أغسطس 2025.

تم اعتماد جدول الامتحانات الرسمي، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط الرسمي للوزارة.

الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الثانوية العامة 2025



الطلاب المقيدون في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025.

الطلاب الذين اجتازوا الصف الثاني الثانوي في سنوات سابقة ولم يتقدموا للامتحانات.

توزيع الدرجات في الثانوية العامة 2025

شعبة علمي علوم (320 درجة):

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

الأحياء: 60 درجة

الكيمياء: 60 درجة

الفيزياء: 60 درجة

شعبة علمي رياضة (320 درجة):



اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

الرياضيات: 60 درجة

الكيمياء: 60 درجة

الفيزياء: 60 درجة

امتحانات الثانوية العامة 2025

شعبة أدبي (320 درجة):



اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

التاريخ: 60 درجة

الجغرافيا: 60 درجة

الإحصاء: 60 درجة

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