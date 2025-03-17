حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025 وفقًا للنظام الجديد والذي طبق في شهر أغسطس من العام الماضي بموافقة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف حيث تمثل النظام في دمج وخروج مواد من المجموع الأساسي للطالب.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل لمعرفة مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025 الجديدة وعدد الاسئلة والدرجات حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2025 للتدريب عليها ومعرفة مواصفات الورقة الامتحانية.

مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة

تفاصيل مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025 صممت ليقيّم مهارات الطلاب بشكل شامل، من خلال تقسيم الأسئلة بطريقة تضمن العدالة والدقة في التقييم وهي كالتالي:

تتضمن مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025 إلى 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى سؤالين مقاليين، بالإضافة إلى توزيع الدرجات بحيث يحصل كل سؤال على درجة أو درجتين، لضمان تحقيق تقييم موضوعي لمستوى الطلاب.

رابط النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2025

حرصت وزارة التربية والتعليم إلى توصيل فهم مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025 من خلال تدريب طلاب الثانوية العامة على النماذج الاسترشادية التي أتاحتها خلال شهر فبراير الماضي للتدريب عليها ومعرفة طريقة توزيعها من هنــــــــــا.

مواصفات امتحان الكيمياء للثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

اعتمد وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد والقديم وأيضًا لمدارس المتفوقين، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات الرسمية يوم 15 يونيو بدلًا من 14 يونيو من العام الحالي وتستمر حتى يوم 10 يوليو 2025.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني يوم السبت 16 أغسطس 2025 للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز الدور الأول.

مواد امتحانات الثانوية العامة 2025

الشعبة الأدبية اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، الإحصاء.

شعبة علمي علوم اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء.

شعبة علمي رياضيات اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء.

كما توجد مواد إجبارية لا تُضاف للمجموع، مثل اللغة الأجنبية الثانية، التربية الرياضية، والتربية الوطنية.

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