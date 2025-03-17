رابط نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025

يبحث طلاب أولى ثانوي على نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني والتي أتاحتها وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، حيث تُعد هذه النماذج هامة لاحتوائها على اسءلة مشابهه في الامتحانات.

ويستعرض موقع “الموجز” الحصول على نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال لينك مباشر أو من خلال اتباع خطوات للوصول إليه من خلال بوابة التعلبم الإلكتروني.

نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي

رابط نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي 2025

يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني من خلال الرابط الرسمي المباشر من وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــا، لمراجعتها قبل انطلاق الامتحانات التي من المقرر عقدها خلال شهر مايو المقبل من العام الحالي.

طريقة تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم خطوات لتحميل نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني لطلاب اولى ثاني من خلال بوابة التعليم الإلكتروني للحصول عليها بصيغة الـ pdf وهي كالتالي:

الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. اختيار بوابة التعليم الإلكتروني من هنـــــــــا تحديد المرحلة الثانوية. الانتقال إلى قسم نماذج اختبارية داخل الموقع. تحديد السنة الدراسية واختيار الفصل الدراسي الثاني. تحميل النماذج لجميع المواد الدراسية الضغط على "تحميل الملف" للحصول على النسخة الإلكترونية من النماذج.

نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في الترم الثاني 2025 يوم 24 مايو وتستمر حتى يوم 29 مايو من العام الحالي وفقًا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

الخريطة الزمنية لموعد امتحانات نهاية العام الدراسي

تبدأ وزارة التربية والتعليم التقييمات النهائية لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي مع اقتراب نهاية العام الدراسي، حيث من المقرر أن ينطلق التقييم الأولي في 11 مايو 2025، يليه التقييم النهائي في 18 مايو 2025.

كما حددت وزارة التربية والتعليم 18 مايو 2025 موعدًا لبدء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل، على أن تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي لكافة صفوف النقل في 24 مايو 2025، لضمان إنهاء العام الدراسي وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة.

أما بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، فمن المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 31 مايو 2025،وفيما يخص امتحانات الثانوية العامة، ستبدأ 15 يونيو 2025.

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