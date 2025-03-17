إذاعة مدرسية عن ليلة القدر 2025.. أجواء روحانية ورسائل توعوية

في إطار تعزيز القيم الإسلامية وتوعية الطلاب بفضل العشر الأواخر من رمضان، شهدت المدارس إذاعات مدرسية خاصة استعدادًا لـ ليلة القدر 2025.

وتناولت الفقرات أهمية هذه الليلة المباركة وسبل اغتنامها بالأعمال الصالحة، وسط أجواء إيمانية شهدت تفاعلًا كبيرًا من الطلاب والمعلمين.

رسائل توعوية حول فضل ليلة القدر

يقدم لكم موقع الموجز تغطية لأبرز فقرات الإذاعة المدرسية، والتي بدأت بتلاوة آيات من سورة القدر، تلاها حديث نبوي عن فضل هذه الليلة التي وصفها الله بأنها "خير من ألف شهر".

كما تضمنت الإذاعة كلمة مؤثرة حول أهمية الاجتهاد في العبادة خلال العشر الأواخر، ودعوة الطلاب لتحري ليلة القدر بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن.

فقرات متنوعة لتعزيز الوعي الديني

شملت الإذاعة المدرسية فقرات إبداعية مثل مسرحية قصيرة جسدت أجواء ليلة القدر، وفقرة بعنوان "كيف نستعد لهذه الليلة؟"، قدم خلالها الطلاب نصائح حول الذكر والاستغفار وقيام الليل.

كما ألقى أحد المعلمين كلمة عن العلامات التي قد تدل على ليلة القدر، وأهمية استغلالها بالدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

تفاعل واسع وأثر إيجابي

شهدت الإذاعة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث حرص الكثيرون على المشاركة بإلقاء الأدعية والأناشيد الدينية، مما ساهم في خلق أجواء روحانية داخل المدرسة.

واختُتمت الإذاعة بدعاء جماعي، سائلين الله أن يبلغهم ليلة القدر وأن يجعلهم من الفائزين برحمته ومغفرته.

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