أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجدول الرسمي

حددت وزارة التربية والتعليم اول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد اعتماد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الجدول التي تشمل النظام الجديد والقديم بالإضافة إلى جدول مدارس المتفوقين.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة اول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 والذي تغير في الخريطة الزمنية المعتمدة من الوزارة بعد اعتماد الموعد من وزير التربية والتعليم.

الثانوية العامة 2025

اول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن اول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو بدلا من 14 يونيو وتستمر الامتحانات حتى يوم 10 يوليو من العام الحالي

ومن المقرر أن تبدأ جميع امتحانات النظام الجديد والقديم ولمدارس المتفوقين في نفس الموعد المحدد من الوزارة وهو اول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 في 15 يونيو من العام الحالي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 خلال شهر رمضان، لتعطي للطلاب الفرصة للاستعداد للامتحانات لطلاب النظام الجديد والقديم.

الثانوية العامة 2025

ويشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 في النظام الجديد وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم كالتالي:

يوم الأحد 15 يونيو مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو الفيزياء والتاريخ.

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة.

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، والأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام القديم

يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 في النظام القديم أيضا يوم 15 يونيو من العام الحالي ويشمل مواعيد امتحانات المواد التالية:

يوم الأحد 15 يونيو 2025 مادتي التربية الدينية والوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو امتحان الاقتصاد والإحصاء.

الأحد 22 يونيو امتحان اللغة العربية، والثلاثاء 24 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 26 يونيو امتحان الفيزياء والتاريخ.

الأحد 29 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 1 يوليو امتحان التفاضل والتكامل الرياضيات البحتة

الخميس 3 يوليو امتحان الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 6 يوليو امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية، الرياضيات البحتة، علم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 8 يوليو امتحان الديناميكا الرياضيات التطبيقية.

الخميس 10 يوليو: امتحانات الأحياء، الاستاتيكا، الفلسفة والمنطق.

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