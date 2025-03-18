مواصفات امتحانات الثانوية العامة لمادة الرياضيات التطبيقية 2025 لشعبة علمي رياضة

مواصفات امتحانات الثانوية العامة لمادة الرياضيات التطبيقية 2025.. حيث يترقب طلاب الثانوية العامة في العام الحالي 2025 تفاصيل الامتحانات وذلك بناءً على النظام الجديد، وكذلك مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025، لذلك كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة، والتى تعد مادة مضافة للمجموع لطلبة الصف الثالث الثانوي 2025، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية 2025

وأظهرت وزارة التعليم هذه التعديلات عن طريق النماذج الاسترشادية لإمتحانات الثانوية العامة 2025، والتي شددت تطبيق نظام امتحاني جديد، والذي هو يركز على الفهم والاستيعاب، وهذا مع الحفاظ على عدالة توزيع الدرجات بين الأسئلة المتنوعة.

إليكم مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة بالعام الحالي 2025

يتضمن امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة 2025، 20 سؤالًا فقط وذلك بدلًا من 40 سؤالاً، منهم 10 أسئلة وهو بدرجة واحدة لكل سؤال، و10 أسئلة لكل سؤال درجتين بما فيهم الأسئلة المقالية.

معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

قد اعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء السابق، 11 مارس 2025، ورسميًا جدول الثانوية العامة 2025 علمي علوم نظام قديم للدور الأول 2025، وذلك بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق يوم 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025.

المواد العامة التي (تضاف للمجموع):

- اللغة العربية.

- اللغة الأجنبية الأولى.

- اللغة الأجنبية الثانية.

وبالنسبة للمواد التخصصية:

- لطلاب الشعبة الأدبية: التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق.

- لطلاب شعبة العلوم: الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية.

- لطلاب شعبة الرياضيات: الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة في العام الحالي 2025

- التربية الدينية.

- التربية الوطنية.

- الاقتصاد والإحصاء.

مواد شعبة علمي رياضة:

- اللغة العربية.

- اللغة الأجنبية الأولى.

- الرياضيات.

- الكيمياء.

- الفيزياء.

مواصفات امتحانات وجدول شعبة علمي رياضة

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