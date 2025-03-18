موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. اعرف مواعيد جدولك

امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. شهدت الساعات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور بشأن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025، حيث أعلنت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية عن تعديل مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 في اجتماعها الأخير، وذلك بهدف التنسيق بين مختلف أنواع التعليم الفني والتقني.

وجاءت هذه التعديلات لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ودون تعارض مع امتحانات الثانوية العامة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية المواعيد النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية للعام 2025، التي تشمل التعليم الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي، والتعليم المهني.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

التعليم الصناعي (نظام 3 و5 سنوات):

تبدأ الامتحانات العملية من 22 مايو حتى 27 مايو 2025.

التعليم الصناعي (إعداد مهني – تعليم مزدوج):

تُعقد بعد الامتحانات التحريرية من 13 يونيو حتى 20 يونيو 2025، يوميًا في الساعة 2 ظهرًا بعد امتحانات الثانوية العامة.

امتحانات الدبلومات الفنية

امتحانات الدبلومات الفنية 2025

التعليم الزراعي:

من 1 يونيو حتى 13 يونيو 2025.

التعليم التجاري:

من 2 يونيو حتى 14 يونيو 2025.

التعليم الفندقي:

من 2 يونيو حتى 12 يونيو 2025.

التعليم الصناعي:

من 3 يونيو حتى 14 يونيو 2025، مع تخصيص 14 يونيو للفترة المسائية فقط.

يأتي هذا التعديل في مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لضمان تنظيم الامتحانات على جميع الأصعدة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواعيد تم تحديدها بعناية لتتناسب مع مواعيد امتحانات الثانوية العامة، مما يتيح للطلاب فرصًا أفضل في التقديم والإعداد بشكل مناسب للامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025

ومن جانبه، أتاحت وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025 عبر الموقع الرسمي للوزارة ويمكن الحصول علية من هنـــــــــا، حيث شددت الوزارة على ضرورة التسجيل للتقدم للامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2025

كما حددت وزارة التربية والتعليم الموعد الرسمي لبدء امتحانات الثانوية العامة عام 2025 حيث من المقرر أن يبدأ يوم 15 يونيو حتى 10 يوليو من العام الحالي.

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