موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025.. نظام جديد وقديم

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025.. تترقب جميع الأسر وأولياء الأمور وخاصة الطلاب موعد بدء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، والتي تُعد المحطة الأهم في مسيرة التعليم قبل الجامعي، حيث يعتمد عليها الطلاب في تحديد مستقبلهم الجامعي.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الجدول الزمني لامتحانات الثانوية العامة،موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025 وهو ما يستعرض الموجز عبر السطور التالية.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025

ويستعد آلاف الطلاب لخوض هذه الاختبارات عند حلول موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025 وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الانضباط داخل اللجان.

كما أكدت الوزارة استمرار تطبيق نظام البابل شيت والأسئلة التي تقيس الفهم والتحليل بدلًا من الحفظ، في إطار تطوير منظومة التعليم والتقييم.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025

من المقرر أن تبدأ موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم السبت 14 يونيو 2025، وفقًا للجدول الذي ستعلنه الوزارة في وقت لاحق.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية 2025

الصفين الأول والثاني الابتدائي: تبدا امتحانات المرحلة الاعدادية من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية 2025

الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

الأحد 18 مايو 2025: انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

من 24 إلى 29 مايو 2025: امتحانات الترم الثاني لهذه الصفوف.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي:

بداية الامتحانات يوم السبت 31 مايو 2025.

نهاية الامتحانات يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.

اما امتحانات الدور الثاني تبدأ الأحد 3 أغسطس 2025.

مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2025

بداية الامتحانات: السبت 24 مايو 2025.

نهاية الامتحانات: الخميس 29 مايو 2025.

ويأتي الإعلان عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025 ليضع الطلاب أمام مرحلة حاسمة من المراجعة والاستعداد المكثف، حيث يسعى الجميع لتحقيق أفضل النتائج التي تؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يطمحون إليها. كما تتابع الوزارة تجهيز اللجان، وضبط منظومة الامتحانات الإلكترونية والورقية، لضمان عدالة التقييم بين جميع الطلاب.

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