أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ولجميع الصفوف الدراسية، من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل لمعرفة موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، بالإضافة إلى معرفة موعد امتحانات الترم الثاني لجمي طلاب صفوف النقل والشهادات.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

يبدأ موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني يوم السبت 31 مايو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025 ومن المقرر أن تصدر مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات الجدول الرسمي للامتحانات.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني

من المقرر أن يبدأ موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الدور الثاني للطلاب الراسبين، يوم الأحد 3 أغسطس 2025 ومن المقرر أن تعلن المديريات التعليمية الجدول بعد ظهور نتيجة الدور الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، حيث سيبدأ التقييم المبدئي يوم الأحد 11 مايو 2025 ويستمر حتى الخميس 15 مايو 2025، بينما سيتم عقد التقييم النهائي خلال الفترة من الأحد 18 مايو وحتى الخميس 22 مايو 2025.

أما طلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، فستبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم 18 مايو 2025، على أن تُجرى امتحانات نهاية العام الدراسي خلال الفترة من 24 مايو إلى 29 مايو 2025.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي لتبدأ يوم السبت 24 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد من الوزارة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 15 يونيو 2025، على أن تُعقد امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين يوم السبت 26 يوليو 2025.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية بكافة تخصصاتها يوم السبت 31 مايو 2025، وتشمل التعليم الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي.

اقرأ أيضًا:

المجلس الثقافي البريطاني يعلن أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة نجوم العلوم

رابط نماذج امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025