المجلس الثقافي البريطاني يعلن أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة نجوم العلوم

أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن أسماء الفائزين ببرنامج نجوم العلوم، الذي يعد مسابقة علمية مرموقة تمثل منارة لطلاب الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر في المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني.

ويأتي الاعلان بعد أشهر من المنافسة الشديدة والعروض التقديمية حيث شهد الحدث الختامي الذي أقيم مؤخرا في مقر المجلس الثقافي البريطاني في العجوزة، عرضا للكفاءات والتفاني الاستثنائي.

وبدأت فعاليات مسابقة نجوم العلوم والتي تضمنت ست مراحل باستقبال أكثر من 740 طلبا من علماء شباب متحمسين لتتوج الرحلة بحدث نصف النهائي ضم 79 مرشحا من القاهرة والإسكندرية وطنطا وبورسعيد والإسماعيلية ودمنهور.

وبعد تقييمات صارمة، تأهل 14 مشاركا فقط إلى المرحلة النهائية حيث أتيحت لهم الفرصة لتقديم أفكارهم العلمية أمام جمهور متميز.

أسماء الفائزين ببرنامج نجوم العلوم

والفائزون ببرنامج "نجوم العلوم"، الذين أظهروا كفاءة وإبداعا استثنائيين، هم على النحو التالي:

- أحمد محمد فاروق – مدرسة سنابل رشدي الدولية

- نورين محمد عزب – المدرسة البريطانية الدولية بالإسماعيلية

- كارين مينا – مدرسة المعادي نارمر

- آدم محمد وهبة – المدرسة المصرية البريطانية الدولية - ELS

- راتيل كريم أحمد حسن – المدرسة البريطانية الدولية بالإسماعيلية

وقد تم منح كل من هؤلاء الطلاب المتميزين فرصة تدريب صيفي مرموق في الجامعة الألمانية في القاهرة (GUC)، مما وفر لهم فرصة فريدة لاستكشاف اهتماماتهم العلمية على مدار أسبوعين.

ومن جانبه، أعرب مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، عن تهنئته القلبية للفائزين، قائلاً: "يسرنا أن نشهد المواهب المذهلة والتفاني الذي أظهره الطلاب خلال مسابقة نجوم العلوم فهذه المبادرة لا تشجع فقط على الشغف بالعلوم، بل تعزز أيضا المهارات الأساسية التي ستسهم بلا شك في نجاحهم المستقبلي ، فالمجلس الثقافي البريطاني يلتزم بتعزيز حب التعلم وتوفير منصات للطلاب لعرض قدراتهم، وبرنامج نجوم العلوم هو مثال واضح على هذا الالتزام" .

وأضاف هوارد " لقد كان البرنامج دليلا على الإمكانات الهائلة والشغف بالعلوم الذي يتمتع به طلابنا ، فهؤلاء العلماء الشباب لم يظهروا معرفتهم فحسب بل أيضا قدرتهم على توصيل الأفكار المعقدة بطريقة مقنعة ونحن فخورون بإنجازاتهم ونتطلع إلى رؤية نجاحاتهم المستمرة في المستقبل".

وعلى صعيد متصل ، قال عمار أحمد، مدير الامتحانات بالمجلس الثقافي البريطاني في مصر: "إن نجوم العلوم ليست مجرد مسابقة فهي رحلة استكشاف ، ابتكار ونمو شخصي والطلاب المشاركون لم يظهروا فقط فضولا علميا بل أيضا القدرة على النقد وتقديم أفكارهم بشكل واضح ، مضيفا أن إنجازاتهم تعكس قوة التعليم العلمي في المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني، ونحن فخورون بدعم طموحاتهم ونهنئ الفائزين وجميع المشاركين على تفانيهم وعملهم الجاد ونتطلع إلى رؤية أين سيأخذهم شغفهم بالعلوم بعد ذلك ".

ويتقدم المجلس الثقافي البريطاني بالشكر لجميع المشاركين ، المدارس، أولياء الأمور والشركاء الذين ساهموا في نجاح برنامج "نجوم العلوم" حيث يظل الالتزام بتعزيز الفضول العلمي ومهارات التواصل في صميم مبادرات المجلس الثقافي البريطاني التعليمية.

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