بدائل الثانوية العامة 2025.. شروط التقديم في مدرسة الذهب والمجوهرات

بدائل الثانوية العامة 2025.. مع اقتراب انتهاء العام الدراسي الحالي 2025، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن بدائل للثانوية العامة، وإحدى البدائل البارزة هي مدرسة الذهب والمجوهرات، التي تقدمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركة "إيجيبت جولد".

وتعتبر شروط التقديم في مدرسة الذهب والمجوهرات من بدائل الثانوية العامة 2025 إذ تهدف إلى تقديم تعليم مهني متخصص في صناعة الذهب والمجوهرات، مما يوفر للطلاب فرصة تعلم مهارات عملية تؤهلهم مباشرة لسوق العمل.

بدائل الثانوية العامة 2025

ويعرض لكم الموجز شروط التقديم في مدرسة الذهب والمجوهرات أحد أهم بدائل الثانوية العامة 2025.

مميزات مدرسة الذهب والمجوهرات أحد بدائل الثانوية العامة 2025

تدريب عملي داخل مصانع وشركات "إيجيبت جولد".

شهادة معتمدة دوليًا بعد التخرج.

توفير زي مدرسي ووجبات غذائية يومية.

وسائل نقل مجانية للطلاب.

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب.

شروط التقديم في مدرسة الذهب والمجوهرات أحد بدائل الثانوية العامة 2025

الحصول على شهادة الإعدادية 2025 بمجموع لا يقل عن 230 درجة.

اجتياز اختبار مادة اللغة الإنجليزية بنسبة لا تقل عن 80%.

التقديم متاح فقط لطلاب محافظات القاهرة، الجيزة، والقليوبية.

اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

اجتياز الكشف الطبي المعتمد.

أن يكون عمر الطالب أقل من 18 عامًا في 1 أكتوبر 2024.

كيفية التقديم بمدرسة الذهب والمجوهرات

التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط هنا .

متابعة مواعيد التقديم والإعلان عن نتائج القبول.

تعد مدرسة الذهب والمجوهرات فرصة مميزة للشباب الراغبين في اكتساب مهارات عملية تفتح أمامهم أبواب سوق العمل في صناعة تعتبر من الأكثر ربحية في العالم، وبجانب التعلم الأكاديمي، يركز البرنامج التدريبي في المدرسة على تطوير مهارات التفكير الإبداعي والابتكار في تصميم وصناعة المجوهرات، مما يتيح للخريجين التميز في مجال عملهم، كما أن التعاون مع شركة "إيجيبت جولد" يعزز فرص التوظيف بعد التخرج، حيث يحصل الخريجون على الأولوية للعمل في الشركات والمصانع التابعة لها، وهذا يضمن لهم مستقبلاً واعدًا في قطاع يُتوقع له أن ينمو بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، خاصةً في ظل الطلب المتزايد على المجوهرات الفاخرة والمنتجات الذهبية في الأسواق المحلية والدولية.

فتوفر مدرسة الذهب والمجوهرات بديلاً متميزًا للثانوية العامة، حيث تقدم تدريبًا عمليًا موجهًا مباشرة لسوق العمل في مجال الذهب والمجوهرات، مما يساعد الطلاب في بناء مستقبل مهني قوي.

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