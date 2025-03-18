مميزات وعيوب جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٥.. تفاصيل

مميزات وعيوب جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٥.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، مما أثار تباينًا في آراء الخبراء وأولياء الأمور حول مميزاته وعيوبه.

مميزات وعيوب جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٥

يقدم لكم موقع الموجز أبرز مميزات وعيوب جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٥ التي تم رصدها في جدول الامتحانات:

الإعلان المبكر عن الجدول: تم اعتماد الجدول رسميًا في 11 مارس 2025، مما يمنح الطلاب فرصة كافية للاستعداد وتنظيم أوقاتهم بشكل مناسب.

مراعاة التدرج في صعوبة المواد: تم ترتيب المواد بحيث يبدأ الطلاب بالمواد غير المضافة للمجموع، مما يساعدهم على التخلص من قلق الامتحانات تدريجيًا.

وجود فواصل زمنية مناسبة بين الامتحانات: تم توفير فترات زمنية كافية بين كل مادة والتي تليها، مما يتيح للطلاب فرصة للمراجعة الجيدة قبل كل امتحان.

مميزات وعيوب جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٥

ومن عيوب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الآتي:

على الرغم من المميزات المذكورة، إلا أن هناك بعض العيوب التي أشار إليها الخبراء وأولياء الأمور:

توقيت امتحانات مواد التربية الدينية والوطنية: تم جدولة هاتين المادتين في يوم واحد، وقبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية بيوم واحد فقط، مما قد يوحي بعدم أهمية هذه المواد ويؤثر على اهتمام الطلاب بها.

مدة امتحانات الرياضيات لشعبة علمي رياضة: أشار بعض أولياء الأمور إلى أن زمن امتحانات الرياضيات ساعتين فقط، وهو ما قد لا يكون كافيًا للطلاب، مطالبين بتمديد الوقت المخصص لهذه الامتحانات.

الفترات الزمنية بين بعض المواد: أعرب بعض أولياء الأمور عن قلقهم من قصر الفترات الزمنية بين بعض المواد، مما قد يزيد من الضغط على الطلاب ويؤثر على أدائهم.

ردود فعل أولياء الأمور والطلاب

تباينت آراء أولياء الأمور والطلاب حول الجدول، حيث رأى البعض أن ترتيب المواد والفواصل الزمنية بينها مناسب، بينما اعتبر آخرون أن الجدول مضغوط والفترات قليلة بين المواد، مما يزيد من التوتر والضغط على الطلاب

ويتضح أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 يحمل العديد من المميزات التي تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للطلاب، إلا أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى إعادة النظر لضمان تحقيق أفضل أداء ممكن للطلاب وتقليل الضغوط عليهم.

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