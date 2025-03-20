دعاء 20 رمضان 2025.. "اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت"

دعاء 20 رمضان 2025.. مع دخولنا اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، تقترب الأيام الفضيلة من نهايتها، ويزداد المسلمون حرصًا على اغتنام كل لحظة في العبادة والتقرب إلى الله.

في هذا اليوم، تتجلى مشاعر الخشوع والتضرع، حيث يترقب الملايين العشر الأواخر التي تحمل في طياتها ليلة القدر، خير من ألف شهر، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي دعاء 20 رمضان 2025.

دعاء 20 رمضان 2025

دعاء 20 رمضان 2025

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأعترف بنعمتك عليّ، وأقر بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده إليّ عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير.

حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي أو إلى غيري طرفة عين.

اللهم اجعلنا في هذه الليالي المباركة من عبادك الذين غفرت لهم، ورضيت عنهم، وأكرمتهم برحمتك، وسلّمت عليهم الملائكة، ووفقتهم لطاعتك.

دعاء 20 رمضان 2025

امساكية 20 رمضان 2025

مع دخولنا العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة والإمساك بدقة، خاصة في هذه الأيام الفضيلة التي تحمل في طياتها ليلة القدر، ووفقًا للإمساكية المحددة لمحافظة القاهرة، فإن موعد السحور سيكون في تمام الساعة 2:14 فجرًا، بينما يحين موعد الإمساك في 4:14 فجرًا، ليرفع أذان الفجر في 4:34 فجرًا، أما لحظة الإفطار، فيحين موعد أذان المغرب في 6:07 مساءً، فيما تكون صلاة العشاء والتراويح في 7:23 مساءً. وبهذا، تبلغ مدة الصيام لهذا اليوم 13 ساعة و52 دقيقة.

دعاء 20 رمضان 2025

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان؟

اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلامًا تامًّا على نبيك محمد ﷺ، الذي تُفرج به الكرب، وتُقضى به الحوائج، وتُنال به الرغائب، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان ممن كتبت لهم العتق من النار، وبلغتهم ليلة القدر، ورضيت عنهم، وأكرمتهم بجناتك، نحن ومن نحب.

يا رب، لا تخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، وأصلحت أحوالنا، وحققت لنا أمنياتنا، وكتبت لنا الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.

اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي، وأن أعمل صالحًا ترضاه، وأصلح لي ذريتي، إني تبت إليك، وإني من المسلمين.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاقسم لنا فيها من الخير والبركة، واكتبنا من السعداء، وألحقنا بالصالحين، وحقق لنا ما نتمنى، يا أرحم الراحمين.

اللهم أعذني وأعذ ذريتي من الشيطان الرجيم، واستجب دعائي، وامنحني من فضلك وكرمك، وأعط جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مثل الذي سألتك لنفسي، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء 20 رمضان 2025

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