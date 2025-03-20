مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 رمضان 2025 في المحافظات.. لا تفوتها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأعظم شعائر الدين التي تميز المسلم عن غيره، فرضها الله عز وجل على عباده لتكون وسيلة تواصل مباشرة بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال رسول الله ﷺ: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله".

وقد جاءت أوامر الله بإقامة الصلاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى في سورة طه الآية 14:﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي فهي ليست مجرد أداء لحركات وطقوس، بل هي لقاء يومي بين العبد وخالقه، تمده بالقوة الروحية والصفاء النفسي.

مواقيت الصلاة



ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.



مواقيت الصلاة في القاهرة 20 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

وقت صلاة الظهر 12:03 م

وقت صلاة العصر 30: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:07 م

وقت صلاة العشاء 7:23 م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية 20 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:37 ص

وقت صلاة الظهر 12:08 م

وقت صلاة العصر 3:35 م

وقت صلاة المغرب 6:11 م

وقت صلاة العشاء 7:29 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

وقت صلاة الظهر 11:59 ص

وقت صلاة العصر 3:26 م

وقت صلاة المغرب 6:03 م

وقت صلاة العشاء 7:20 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:23 ص

وقت صلاة الظهر 11:51 ص

وقت صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:55 م

وقت صلاة العشاء 7:10 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

وقت صلاة العصر 23: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:01 م

وقت صلاة العشاء 7:14 م

مواقيت الصلاة

كما أن الصلاة ليست مجرد واجب ديني بل هي رابط روحي يرفع الإنسان إلى درجات السكينة والإيمان، ولا يقبل أي عذر لتخلفها لمن استطاع أداؤها، كما شدد العلماء على أن تركها يترتب عليه عقوبات شديدة، مما يؤكد على ضرورة الحفاظ عليها والعمل على أدائها في وقتها وفي خشوع تام.

اقرأ أيضاً:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 رمضان في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 رمضان في المحافظات.. لا تفوتها