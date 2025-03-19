مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 رمضان في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في الإسلام ليست مجرد طقوس تؤدى، بل هي لقاء يومي بين العبد وربه، وسر من أسرار الطمأنينة والسكينة في حياة المؤمن، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأول ما يُحاسَب عليه العبد يوم القيامة، كما قال النبي ﷺ:"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله".

لقد فرض الله عز وجل الصلاة على عباده رحمة بهم، وجعلها صلة مباشرة بينهم وبينه دون واسطة، فقال سبحانه وتعالى في سورة طه الآية 14:"وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي"،ولعل أعظم ما يميزها أنها كانت الفريضة الوحيدة التي كُتبت في السماء، ليلة الإسراء والمعراج، مما يعكس مكانتها الرفيعة وأهميتها العظمى.



ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19رمضان في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة 19 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:35 ص

وقت صلاة الظهر 12:03 م

وقت صلاة العصر 30: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:06 م

وقت صلاة العشاء 7:23 م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية 19 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

وقت صلاة الظهر 12:08 م

وقت صلاة العصر 3:35 م

وقت صلاة المغرب 6:10 م

وقت صلاة العشاء 7:28 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:30 ص

وقت صلاة الظهر 11:59 ص

وقت صلاة العصر 3:26 م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:19 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:25 ص

وقت صلاة الظهر 11:51 ص

وقت صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:54 م

وقت صلاة العشاء 7:09 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

وقت صلاة العصر 23: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:01 م

وقت صلاة العشاء 7:13 م

مواقيت الصلاة



والصلاة أكثر من مجرد عبادة، إنها نظام حياة، وتوازن روحي، ووسيلة للنجاة في الدنيا والآخرة، فمن حافظ عليها، وجد النور في قلبه ووجهه، ومن تهاون بها، فقد حرم نفسه من الخير العظيم.



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