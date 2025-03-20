ليالي العشر الأواخر من رمضان.. كيف كان يقضيها النبي؟، ليال كريمة، فيها من البركة والنفحات الطيبة ما لا يوجد في العام كله، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضيها في الطاعة ويحث على ذلك.

ليالي العشر الأواخر من رمضان.. كيف كان يقضيها النبي؟، ويستعرض الموجز في السطور التالية هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في العشر الآواخر من رمضان.

كيف كان يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان؟

ليلة القدر

ليالي العشر الأواخر من رمضان.. كيف كان يقضيها النبي؟، كان صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره) رواه مسلم.

وكان رسول الله يجتهد فيها بالعبادات والطاعات والذكر والصلوات فعن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجَدَّ وشدَّ المئزر) رواه مسلم.

اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ففي "الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده).

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فقد ثبت في "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى).

دعاء ليلة القدر

ويستحب في ليلة القدر أن يدعو ويكثر المسلم من قول" اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا"، وذلك لما ورد في الحديث الشريف عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». (سنن الترمذي).

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