تعرف على قائمة الليالي الوترية 2025.. دار الإفتاء توضح

قائمة الليالي الوترية 2025، تعتبر الليالي الوترية في شهر رمضان من خير الأيام وأعظمها، لكون أن فيها ليلة القدر، والتي هي خير من ألف شهر كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.

قائمة الليالي الوترية 2025، ويستعرض الموجز في السطور التالية الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان كما أوضحتها دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

قائمة الليالي الوترية 2025

قائمة الليالي الوترية 2025

قائمة الليالي الوترية 2025، وكتبت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان هي:

- ليلة 21 رمضان: تبدأ مع مغرب الخميس 20 رمضان وتنتهي مع فجر الجمعة 21 رمضان.

- ليلة 23 رمضان: تبدأ مع مغرب السبت 22 رمضان وتنتهي مع فجر الأحد 23 رمضان.

- ليلة 25 رمضان: تبدأ مع مغرب الاثنين 24 رمضان وتنتهي مع فجر الثلاثاء 25 رمضان.

- ليلة 27 رمضان: تبدأ مع مغرب الأربعاء 26 رمضان وتنتهي مع فجر الخميس 27 رمضان.

- ليلة 29 رمضان: تبدأ مع مغرب الجمعة 28 رمضان وتنتهي مع فجر السبت 29 رمضان.

ويستحب للعبد أن يكثر من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليال العشر وأن يكثر من أعمال الخير، لعل ذلك يوافق ليلة القدر فينال الثواب العظيم والأجر من رب العالمين.

ومن الأعمال الصالحة التي يستحب للعبد أن يكثر منها في الليالي العشر لعل وعسى توافق ليلة القدر:

- قيام الليل، والتهجد.

- ختم القرآن والحرص على تلاوته أناء الليل وأطراف النهار.

- الصدقة ومساعدة المحتاجين.

- صلة الرحم.

- الإكثار من الذكر.

- الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله وسؤاله الجنة والعتق من النيران.

جدير بالذكر أن أبواب البر والخير كثيرة، ويمكن للمسلم أن يزيد من الطاعة أقربها إلى قلبه وأحبها إليه وأن يحرص على كل ما يرضي الله عز وجل.

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