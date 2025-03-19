موعد اذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الامساك
موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، يعتبر موعد أذان الفجر نداء لكي يمتنع الصائمين عن الطعام أو الشراب أو غيرهما من الأمور التي لا يصح الصيام إلا باجتنابها، لذا يحرص الكثير من المسلمين على معرفة وقت الأذان بالتحديد، لأداء الفريضة وبداية صيام يوم جديد.
موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، ويحرص الموجز على تقديم كل ما يقهم القراء، لذا يستعرض الموجز موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك.
موعد اذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الامساك
ما هي مواعد أذان الفجر والإمساك في شهر رمضان المبارك؟
موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، ويختلف وقت أذان الفجر من يوم لآخر، وذلك وفقًا للإمساكية التي أعدتها الهيئة العامة المصرية للمساحة، وفي السطور التالية تفاصيل موعد الأذان ووقت الإمساك بحسب محافظة القاهرة.
- الأربعاء الموافق 19 رمضان: 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:13 صباحًا.
موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك
- الخميس 20 مارس الموافق 20 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:12 صباحًا.
- الجمعة 21 مارس الموافق 21 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:11 صباحًا.
- السبت 22 مارس الموافق 22 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:09 صباحًا.
- الأحد الموافق 23 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:08 صباحًا.
- الاثنين الموافق 24 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:07 صباحًا.
- الثلاثاء الموافق 25 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:05 صباحًا.
- الأربعاء الموافق 26 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:04 صباحًا.
- الخميس الموافق 27 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:03 صباحًا.
- الجمعة الموافق 28 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:01 صباحًا.
- السبت الموافق 29 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:00 صباحًا.
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