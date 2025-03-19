ردده الآن.. دعاء قبل الافطار في 19 رمضان 2025.. “اللهم بشرنا بما يسرنا”

دعاء قبل الافطار في 19 رمضان 2025.. مع اقتراب موعد الإفطار في اليوم التاسع عشر من رمضان 2025، يحرص المسلمون على الدعاء والتضرع إلى الله، حيث تعد لحظات ما قبل الإفطار من أفضل أوقات الاستجابة.

ففي هذه الأوقات المباركة، يجتهد الصائمون في الدعاء بالمغفرة والرزق والقبول، متمنين أن يبلغهم الله ليلة القدر وهم في أحسن حال، وفي هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي دعاء قبل الافطار في 19 رمضان 2025، سائلين الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام.

دعاء قبل الافطار في 19 رمضان 2025

دعاء للصائم قبل الافطار

اللهم بشرنا بما يسعد قلوبنا، واصرف عنا كل ما يضرنا، وثبت يقيننا، وارزقنا من الحلال ما يكفينا، وأبعد عنا كل أذى يا رب العالمين.

اللهم نسألك عيشة طاهرة نقية، وميتة كريمة سوية، ومردًا لا خزي فيه ولا فضيحة. اللهم امنحنا رزقًا طيبًا مباركًا، وارزقنا أجمل مما نرجو، وأكثر مما نتمنى، وأفضل مما ندعو به، يا واسع الكرم والعطاء.

اللهم يا خالق الخلق، وغافر الذنب، وعالم السر والعلن، يا من أحاط علمه بكل شيء، ووسعت رحمته كل مخلوق، وقهر بعزته كل شيء، نسألك أن تغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتجاوز عن خطايانا، إنك أنت الغفور الرحيم.

دعاء قبل الافطار في 19 رمضان 2025

الادعية المستجابة في رمضان 2025

اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أنت أهل الثناء والمجد، وأحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فأنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، لك الحمد في الدنيا والآخرة.

اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، كبيرها وصغيرها، أولها وآخرها، ما ظهر منها وما بطن.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني، واغفر لي برحمتك يا أرحم الراحمين.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الظالمين.

دعاء قبل الإفطار للرزق

اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا واسعًا مباركًا، وأغنني بفضلك، واكفني بحلالك عن حرامك.

اللهم ارزقني رزقًا كريمًا لا منة لأحد فيه، ولا يكون عليَّ فيه تبعة يوم القيامة.

اللهم اقضِ حاجتي، وفرّج كربي، ويسّر أمري، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وسهّل لي كل عسير، وحقق لي ما أتمنى.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

دعاء قبل الافطار في 19 رمضان 2025

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

كان النبي ﷺ إذا أفطر يقول: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله"، كما روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-، وتعني هذه الكلمات أن العطش قد زال، والجسد استعاد رطوبته بعد الصيام، بينما يبقى الأجر والثواب محفوظًا عند الله. وهذا الحديث يشير إلى قيمة الصبر في العبادة، حيث يكون التعب مؤقتًا، لكن الأجر والثواب يبقيان.

كما ورد عن النبي ﷺ عدة أدعية عند الإفطار، منها ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ كان يقول: “اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي”، وأيضًا من الأدعية المأثورة عنه ﷺ: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت"، وهو ما يعكس شكر النعمة والاعتماد على فضل الله في الرزق والمغفرة.

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