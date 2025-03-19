دعاء 19 رمضان 2025.. مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وخاصة في اليوم التاسع عشر من رمضان، الذي يعد بداية الدخول إلى الليالي المباركة، ويستحب في هذا اليوم أن يكون الدعاء شاملًا لكل جوانب الحياة، من طلب المغفرة والتوبة إلى الرجاء برضا الله والعتق من النار.

كما ينصح الصائم باغتنام هذه الفرصة العظيمة بالدعاء لنفسه وأهله وأحبته، وسؤال الله الثبات على الطاعات وقبول الصيام والقيام، فالأيام المتبقية من رمضان قليلة، لكنها تحمل في طياتها خيرًا كثيرًا لمن أقبل عليها بالعبادة والذكرن وفيما يلي ينشر موقع الموجز فيما يلي دعاء 19 رمضان 2025.

دعاء 19 رمضان 2025

دعاء 19 رمضان 2025

اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. اغفر لنا ذنوبنا، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، واجعلنا من أهل الخير، واملأ قلوبنا بالطمأنينة، وانصرنا على أنفسنا وعلى الشيطان الرجيم.

اللهم اجعلنا من أهل الإيمان الكامل، والقلب الخاشع، والعمل الصالح. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمنا، وارضَ عنا ووفقنا لما تحب وترضى.

اللهم اغفر لنا، وتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأصلح لنا شأننا، وبارك لنا فيما تبقى من رمضان. بلغنا ليلة القدر برحمتك وفضلك يا كريم.

اللهم تقبل منا الطاعات، واجعلنا من المقبولين عندك. لا تخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا وقد غفرت لنا جميع الذنوب والخطايا، ورزقتنا التوفيق والهداية.

دعاء 19 رمضان 2025

امساكية 19 رمضان 2025

وفقًا لإمساكية شهر رمضان، تم تحديد موعد الإمساك وأذان الفجر ليوم الأربعاء، ليلة 19 من رمضان في محافظة القاهرة، مع ضرورة مراعاة فروق التوقيت للمقيمين خارجها، حيث يأتي موعد السحور في تمام الساعة 2:13 صباحًا، بينما يحين موعد الإمساك في 4:13 صباحًا، ويؤذن لصلاة الفجر في 4:33 صباحًا.

أما موعد الإفطار ليوم الأربعاء 19 رمضان، فيكون عند أذان المغرب في 6:06 مساءً، بينما يحين وقت صلاة العشاء والتراويح في 7:23 مساءً، وبهذا يكون عدد ساعات الصيام في هذا اليوم 13 ساعة و53 دقيقة.

دعاء 19 رمضان 2025

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان؟

اللهم أنت الرحمن الرحيم الذي فاض إحسانك على الوجود، وأنت الغفور الذي وسع كل شيء غفرانك، وأنت الكريم الذي أغدقت على عبادك جودك وفضلك، وأنت النور الذي أضاء الكون بجلال وجهك وعظمتك، فافتح لنا في هذه اللحظة مغاليق الأبواب، وهيئ لنا خير الأسباب.

اللهم بشّرنا بما يسرّ قلوبنا، واصرف عنا كل ما يؤذينا، وثبّت يقيننا، وارزقنا الحلال الذي يكفينا، وأبعد عنّا كل سوء يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك عيشة طيبة نقية، وميتة سوية، ومردًّا غير مخزٍ ولا فاضح، وأكرمنا من الرزق بأجمله، وامنحنا أجمل مما نتمنى، وأكثر مما نرجو، وأفضل مما ندعو يا واسع الكرم.

اللهم يا بارئ الخلق، ويا غافر الذنب، ويا عالم السر والعلن، يا من أحاط بكل شيء علمًا، ووسع كل شيء رحمة، وقهر كل مخلوق بحكمتك، نسألك أن تغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتجاوز عن سيئاتنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، حق قدره ومقداره العظيم.

دعاء 19 رمضان 2025

اقرأ أيضا: