موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 19 رمضان في مختلف المحافظات
يحرص المسلمون على معرفة مواقيت الصلاة يوميًا، خاصة موعد أذان الفجر، لما له من أهمية كبيرة في بدء يومهم بأداء الصلاة في وقتها المحدد، ويختلف توقيت الأذان من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي.
ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 19 مارس في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.
موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:33 ص
موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:38 ص
موعد أذان الفجر في طنطا: 4:34ص
موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:32ص
موعد أذان الفجر في الزقازيق
موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:32 ص
موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:36ص
موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:34ص
موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:34ص
موعد أذان الفجر في المنيا: 4:38 ص
موعد أذان الفجر في قنا: 4:30 ص
موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر في أسوان: 4:32 ص
موعد أذان الفجر في مطروح: 4:53 ص
موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:25 ص
موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:29ص
موعد أذان الفجر في دمياط: 4:30 ص
موعد أذان الفجر في السلوم: 4:56 ص
موعد أذان الفجر في نويبع: 4:21 ص
موعد أذان الفجر في حلايب: 4:18ص
موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:24ص
موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:36ص
موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:34ص
موعد أذان الفجر في الحامول: 4:32ص
موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:32 ص
موعد أذان الفجر في طابا: 4:19 ص
موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:28ص
موعد أذان الفجر في محافظة العريش
موعد أذان الفجر في العريش: 4:23 ص
موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:35 ص
موعد أذان الفجر في إدفو: 4:31 ص
موعد أذان الفجر في إسنا: 4:32 ص
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- موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
- موعد أذان الفجر في المنيا
- موعد أذان الفجر في قنا
- موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
- موعد أذان الفجر في مطروح
- موعد أذان الفجر في المنصورة
- موعد أذان الفجر في الغردقة
- موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
- موعد أذان الفجر في حلايب
- موعد أذان الفجر في السلوم
- موعد أذان الفجر في سوهاج
- موعد أذان الفجر في نويبع
- موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
- موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
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