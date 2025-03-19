موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 19 رمضان في مختلف المحافظات

يحرص المسلمون على معرفة مواقيت الصلاة يوميًا، خاصة موعد أذان الفجر، لما له من أهمية كبيرة في بدء يومهم بأداء الصلاة في وقتها المحدد، ويختلف توقيت الأذان من محافظة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي.



ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 19 مارس في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:33 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:38 ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:34ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:32ص

موعد أذان الفجر في الزقازيق

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:32 ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:36ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:34ص

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:34ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:38 ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:30 ص

موعد أذان الفجر



موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:32 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 4:53 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:25 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:29ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:30 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 4:56 ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:21 ص

موعد أذان الفجر في حلايب: 4:18ص

موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:24ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:36ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:34ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:32ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:32 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:19 ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:28ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:23 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:35 ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:31 ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:32 ص

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