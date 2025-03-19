موعد اذان المغرب اليوم 19 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

موعد اذان المغرب اليوم 19 رمضان 2025.. مع دخول اليوم التاسع عشر من رمضان 2025، يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان المغرب للاستعداد للإفطار بعد يوم من الصيام والعبادة.

ويعد هذا التوقيت من أهم اللحظات التي ينتظرها الصائمون، حيث يجتمعون مع العائلة والأصدقاء حول مائدة الإفطار وسط أجواء رمضانية مليئة بالروحانية والتقارب، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان 2025 في مختلف المحافظات المصرية.

موعد اذان المغرب اليوم 19 رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في 19 رمضان 2025

يبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم التاسع عشر من رمضان 2025 13 ساعة و53 دقيقة، حيث يبدأ الصيام من موعد الإمساك قبل الفجر ويستمر حتى أذان المغرب، ويعد هذا التوقيت من أطول فترات الصيام خلال الشهر المبارك، حيث يحرص الصائمون على استغلاله في العبادة والدعاء استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان.

موعد اذان المغرب اليوم 19 رمضان 2025

دعاء عند سماع الاذان

اللهم بشرنا بكل ما يسر قلوبنا، واصرف عنا كل ما يؤذينا، وثبّت يقيننا، وارزقنا من الحلال ما يكفينا، وأبعد عنا كل شر يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك عيشة طيبة نقية، وميتة كريمة سوية، ومردًّا لا خزي فيه ولا فضيحة. اللهم ارزقنا أطيب الأرزاق، وامنحنا أجمل مما نتمناه، وأكثر مما نرجوه، وأفضل مما ندعو به، يا واسع العطاء.

اللهم يا خالق الخلق، وغافر الذنب، وعالم السر والعلن، يا من أحاط علمه بكل شيء، ووسعت رحمته كل موجود، وقهر بعزته كل مخلوق، نسألك أن تغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتجاوز عن سيئاتنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، حق قدره ومقداره العظيم.

موعد اذان المغرب اليوم 19 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 19 رمضان 2025

يحين موعد الإفطار يوم الأربعاء 19 رمضان 2025 مع أذان المغرب في تمام الساعة 6:06 مساءً، حيث يجتمع الصائمون على مائدة الإفطار بعد يوم من الصيام والعبادة، في أجواء روحانية مليئة بالطمأنينة والتقرب إلى الله.

موعد اذان المغرب اليوم 19 رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم 19 رمضان 2025

وفقًا لإمساكية شهر رمضان، تم تحديد موعد الإمساك وأذان الفجر ليوم الأربعاء 19 رمضان في محافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت للمقيمين خارجها، حيث يحين موعد السحور في تمام الساعة 2:13 صباحًا، يليه الإمساك في 4:13 صباحًا، بينما يؤذن لصلاة الفجر في 4:33 صباحًا، أما موعد الإفطار فيأتي مع أذان المغرب عند الساعة 6:06 مساءً، تليه صلاة العشاء والتراويح في تمام 7:23 مساءً.

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