صلاة الأوابين.. تعريفها وعدد ركعاتها وكيفية صلاتها في رمضان

صلاة الأوابين.. تعتبر صلاة الأوابين من السنن المستحبة التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من صلوات النفل التي يمكن للمسلم أداءها في أي وقت، إلا أنها تصبح أكثر تميزًا في رمضان، وتشتهر هذه الصلاة بأنها تعبير عن الإقبال على الله تعالى، وهي تجسد معاني التوبة والرجوع إلى الله بكل قلبٍ صادق.

وقد تزايد الاهتمام بهذه الصلاة في شهر رمضان المبارك، حيث يسعى المسلمون لاستغلال أوقاتهم في العبادة والطاعة، في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي كيفية أداء صلاة الأوابين وعدد ركعاتها، بالإضافة إلى فضلها وكيفية الاستفادة منها خلال الشهر الكريم.

صلاة الأوابين

ما هي صلاة الأوابين؟

ورد سؤال للشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار حول ماهية صلاة الأوابين، وأوضح أمين الفتوى أن صلاة الأوابين هي في الواقع صلاة الضحى، وذلك وفقًا لما قاله جمهور الفقهاء، وأضاف أنها صلاة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى.

عدد ركعات صلاة الأوابين ووقت أدائها

أشار الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن صلاة الأوابين تُعتبر من النوافل المستحبة التي يمكن أداءها كجزء من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله، كما أوضح عبدالسميع في إجابته على سؤال حول عدد ركعات صلاة الأوابين، أن عدد ركعاتها هو 6 ركعات، تصلى بين المغرب والعشاء، وهو الوقت الذي وصفه العلماء بوقت الغفلة، مما يجعل هذه الصلاة مميزة وتسمى "صلاة الأوابين".

صلاة الأوابين

تفاصيل عن صلاة الضحى وفضلها

وفي سياق متصل، تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن معنى "الضحى" في اللغة العربية ووضح أنه يشير إلى الفترة من شروق الشمس حتى زوالها، كما ذكر جمعة أن صلاة الضحى، التي يطلق عليها أيضًا صلاة الأوابين، تعتبر من الصلوات التي تتم في هذه الفترة، وأشار إلى أن وقت صلاة الضحى يفضل أن يكون عندما تعلو الشمس وتشتد حرارتها.

صلاة الأوابين

حكم صلاة الضحى وفضل الالتزام بها

من جانبه، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صلاة الضحى هي سنة مؤكدة، وليست واجبة. وأوضح أن أقل عدد من ركعاتها هو ركعتان، بينما يمكن زيادتها إلى 12 ركعة، وأضاف شلبي أن وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد شروق الشمس ويستمر حتى قبل الظهر بعشر دقائق، وإذا فاتت صلاة الضحى يمكن للمسلم قضاؤها.

صلاة الأوابين

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