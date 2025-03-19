تعرف على عدد ساعات الصيام في 19 رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة؟

عدد ساعات الصيام .. مع دخول اليوم التاسع عشر من رمضان 2025، يحرص الصائمون على معرفة عدد ساعات الصيام لهذا اليوم، والذي يختلف قليلًا مع مرور أيام الشهر المبارك.

ويعد الصيام فرصة لتعزيز التقوى والتقرب إلى الله، حيث يصوم المسلمون من وقت الإمساك حتى أذان المغرب، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد ساعات الصيام في 19 رمضان 2025 وفقًا للتوقيت المحلي.

عدد ساعات الصيام في 19 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 19 رمضان 2025

يحين موعد أذان المغرب اليوم 19 رمضان 2025 في محافظات مصر وفقًا للتوقيت المحلي لكل منطقة، حيث يكون موعد الإفطار في القاهرة عند الساعة 6:06 مساءً، وفي الجيزة والقليوبية عند 6:07 مساءً، بينما يحين في الإسكندرية في 6:10 مساءً، أما في الغربية والمنصورة والشرقية وأسيوط، فيتراوح التوقيت بين 6:04 و6:06 مساءً، بينما يحل موعد الإفطار في سوهاج عند 6:04 مساءً، وفي الإسماعيلية عند 6:02 مساءً، ويعد شرم الشيخ من أولى المناطق التي يؤذن فيها للمغرب عند 5:54 مساءً، في حين يكون أذان المغرب في العلمين هو الأحدث عند 6:14 مساءً.

عدد ساعات الصيام اليوم 19 رمضان 2025

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 19 رمضان 2025 حوالي 13 ساعة و53 دقيقة، حيث يبدأ الصيام مع موعد الإمساك قبل الفجر ويستمر حتى أذان المغرب، ويختلف عدد ساعات الصيام نسبيًا من محافظة لأخرى حسب فروق التوقيت، إلا أن الصائمين في مختلف أنحاء مصر يحرصون على استغلال هذا الوقت في العبادة والدعاء والتقرب إلى الله، خاصة مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان.

عدد ساعات الصيام في 19 رمضان 2025

دعاء مستجاب قبل الافطار

اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واغفر لنا ذنوبنا، وتقبل منا صيامنا وقيامنا، وامنحنا رضاك ونجنا من عذابك. اللهم أعنا على طاعتك في هذا اليوم المبارك، وأكرمنا بالسعادة في الدنيا والآخرة.

اللهم في اليوم التاسع عشر من رمضان، اجعل القرآن الكريم نورًا لقلوبنا، واغفر لنا ذنوبنا، ووفقنا لكل خير، وارزقنا حسن الخاتمة، واعتق رقابنا من النار، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم نسألك في هذا اليوم المبارك الرضا والقناعة، وأن تكتب لنا أجر الصيام والقيام، وتكرمنا بجنات النعيم. اللهم اجعلنا من الذين استجبت دعاءهم في هذا الشهر الفضيل، برحمتك يا أكرم الأكرمين.

عدد ساعات الصيام في 19 رمضان 2025

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