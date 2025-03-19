19 رمضان 2025.. عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب.. "مع دخولنا اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، يترقب المسلمون حول العالم لحظة أذان المغرب، إيذانًا بانتهاء صيام يوم جديد من هذا الشهر الفضيل.

وبينما تتفاوت مواعيد الأذان من مدينة لأخرى وفقًا للموقع الجغرافي، يظل انتظار هذه اللحظة مشحونًا بمشاعر روحانية خاصة، حيث تجتمع العائلات حول موائد الإفطار وسط أجواء إيمانية دافئة، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب في مختلف المناطق، ونتناول أبرز العادات والاستعدادات التي تسبق لحظة الإفطار.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب اليوم 19 رمضان 2025

يترقب المسلمون في هذا اليوم المبارك لحظة أذان المغرب، حيث يحين موعد الإفطار بعد ساعات من الصيام والتعبد. ووفقًا للتوقيت المحلي، فإن أذان المغرب سيكون في تمام الساعة 6:06 مساءً، ليبدأ الصائمون إفطارهم بالدعاء والتمور والماء، وفقًا للسنة النبوية، وتتميز هذه اللحظات بأجواء روحانية دافئة، حيث تجتمع العائلات حول موائد الإفطار، استعدادًا لصلاة العشاء والتراويح، في مشهد يعكس القيم الدينية والاجتماعية التي يزخر بها الشهر الفضيل.

دعاء قبل الافطار

اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، واجعلنا فيه من المقبولين.

اللهم اجعلنا من أهل جنتك، ونجِّنا برحمتك من عذاب النار.

نسألك يا الله من فضلك ورحمتك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، فأعنا واهدنا إلى صراطك المستقيم.

اللهم اغفر لي، ولوالدي، وأهلي، وأحبتي، وسائر المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

اللهم امنحني العافية في بدني، والتوفيق في ديني، والمغفرة في آخرتي، وارزقني الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب.

اللهم اجعل شهر رمضان هذا مباركًا علينا، وبارك لنا فيه في أوقاتنا، وصحتنا، وأموالنا، وأعمالنا، وتقبل منا صالح الطاعات.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان العشاء اليوم 19 رمضان 2025 وصلاة التراويح

مع دخول الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على أداء صلاة العشاء والتراويح، طمعًا في الأجر والثواب، ووفقًا للتوقيت المحلي، فإن أذان العشاء سيكون في تمام الساعة 7:23 مساءً، يليها أداء صلاة التراويح التي تُعد من أهم العبادات في هذا الشهر الفضيل، وتشهد المساجد في هذه الليالي إقبالًا كبيرًا من المصلين الذين يسعون لاغتنام أجواء رمضان الروحانية، داعين الله أن يكتب لهم القبول ويبلغهم ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان الفجر غدا 20 رمضان 2025

مع استمرار نفحات شهر رمضان المبارك، يحين موعد أذان الفجر غدًا في تمام الساعة 4:32 صباحًا، ليبدأ المسلمون يومًا جديدًا من الصيام والعبادة، وتعد هذه اللحظات من أعظم الأوقات للدعاء والاستغفار، حيث يستقبل الصائمون فجر اليوم العشرين من الشهر الكريم بذكر الله والتضرع إليه، سائلين المغفرة والقبول، وراجين أن يبلغهم ليلة القدر وهم في أحسن حال.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

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