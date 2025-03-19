دعاء قبل السحور اليوم 19 رمضان 2025.. اللهم اجعله شهر عز للإسلام

دعاء قبل السحور اليوم 19 رمضان 2025، الدعاء صلة بين العبد وربه، وفوز عظيم، ويستحب أن يكثر المسلم من الدعاء في كل وقت، ولكنه لو تحرى أوقات الإجابة لكان خير له، ووقت السحور أو وقت السحر من الأوقات الطيبة والتي يرجى فيها إستجابة الدعاء، لذا ينشر الموجز مجموعة من الأدعية المباركة يسترشد فيها العبد في ساعة اللجوء لربه في الثلث الأخير من الليل.

دعاء قبل السحور اليوم 19 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 19 رمضان 2025، - اللهم في رمضان نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فإستجبها يا رحيم. - اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء واصلحت حالنا وأجبت دعائنا وغفرت ذنوبنا.

دعاء قبل السحور اليوم 19 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 19 رمضان 2025، - اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت وكتبت أسمائنا ووالدينا وأمواتنا في صحائف العتقاء.

- اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين.

- اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

- اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.

- اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ.

- اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

- اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. - اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبراً واحتساباً، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيراً لي من ألف شهر.

- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

- اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا..اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.

- اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانًا واحتسابًا.

- اللهم أهلّه علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.

- اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ.

- اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِراءة آياتِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

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