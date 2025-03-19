مقدار زكاة الفطر وموعد إخراجها.. دار الإفتاء المصرية توضح

مقدار زكاة الفطر وموعد إخراجها، كلما اقترب العيد، وأوشك شهر رمضان الكريم أن ينقضي، يزداد البحث من قبل المسلمين عن زكاة الفطر ومقدارها وموعد إخراجها الصحيح، مسترشدين في ذلك بما تعلن عن دار الإفتاء المصرية وخاصة في الجزء المتعلق بمقدار الزكاة.

مقدار زكاة الفطر وموعد إخراجها، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في بيان تفصيلي نشرته على كل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها مقدار زكاة الفطر للعام الجاري 1446 - 2025، وكذلك موعد إخراجها.

مقدار زكاة الفطر وموعد إخراجها

مقدار زكاة الفطر وموعد إخراجها

مقدار زكاة الفطر وموعد إخراجها، ويستعرض الموجز في التقرير التالي ما أفتت به دار الإفتاء المصرية في مسألة مقدار زكاة الفطر للعام الحالي، وموعد إخراجها وفقًا لما حدده الأئمة الأربعة، وذلك تيسيرًا على المواطنين لإخراجها في الوقت الذي يناسبهم.

تعتبر زكاة الفكر ركن من أركان الإسلام الخمس، كما أنها طهرة للصائمين من اللغو والرفث، وإطعامًا للمساكين.

ما هو مقدار زكاة الفطر الذي حددته دار الإفتاء للعام الجاري 2025؟

ذكرت دار الإفتاء منذ أيام بأن مقدار زكاة الفطر للعام الجاري 1446 - 2025 بـ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد.

ولفتت دار الإفتاء بأن المبلغ المذكور وهو 35 جنيه، يعادل قيمة صاع من غالب قوت أهل البلد، وهو القمح.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟

وكانت دار الإفتاء المصرية أفتت في الكثير من فتواها بجواز إخراج زكاة الفطر نقدًا،وذلك للتيسير على الفقراء والمحتاجين الذين قد لا يجدوا مالًا يسدوا به احتياجهم، أو غيره من الأمور والتي قد يغفل عنها الكثير من مخرجي الزكاة.

ما هو وقت إخراج زكاة الفطر عند الشافعية والحنابلة؟

بحسب دار الإفتاء يرى الشافعية والحنابلة أن وقت إخراج زكاة الفطر يجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

ما هو وقت إخراج زكاة الفطر عند المالكية؟

أما السادة المالكية والحنابلة أجازوا إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".

الإفتاء: لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر

وأوضح المفتي الأسبق الدكتور علي جمعة في فتوى له بأنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان، يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر. ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد، حتى يتسنى للفقراء والمحتاجين الاستفادة منها في يوم العيد.

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