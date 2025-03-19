دعاء ليلة القدر مستجاب.. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا

دعاء ليلة القدر مستجاب، ليلة القدر هي ليلة وصفها رب العزة بأنها خير من ألف شهر، وقال العلماء أي أن الطاعة فيها تعادل 84 سنة، وجاء في فضلها الكثير من الأحاديث بجانب السورة القرآنية.

دعاء ليلة القدر مستجاب، ويستحب للمسلم أن يكثر فيها من الطاعات كل الطاعات، بما فيها الذكر والصدقات وغيرها من مستحبات الأمور، وأن لا يتوقف عن ترديد الدعاء الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته الحصينة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها.

دعاء ليلة القدر مستجاب

دعاء ليلة القدر مستجاب

دعاء ليلة القدر مستجاب، ويستعرض الموجز في السطور التالية دعاء ليلة القدر، ومجموعة من الأدعية المباركة والطيبة والتي نسأل الله أن يتقبلها من الداعين.

ما هو فضل ليلة القدر؟

ورد في العديد من الأحاديث النبوية فضل ليلة القدر ومنها:

- عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». (صحيح البخاري)

- عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». (صحيح البخاري)

- وفي حديث أخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان".

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

أدعية مباركة

- اللهم قدَرًا جميلًا وخبَرًا جميلًا ودعوةً مستجابة، اللهم نجاةً كنجاة يونس وعوَضًا كعوَض يوسف و ملكًا كُملك سليمان، اللهم إنَّا صبرنا وصبرنا وصبرنا فعوِّضنا يا حَيُّ يا قَيُّوم بعوَضك الجميل، واجعل لُطفك يغمُر أيامنا القادمة حتى نتخطاها مَطمئِنين."

- اللّهم إنّي أعوذ بك من الهمِّ والحَزَن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدَّيْن وغلبة الرجال

- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طَرْفة عيْن.

- "اللّهم إني عبدُك وابن عبدِك وابن أمتِك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمت به أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي."

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