موعد ليلة القدر المباركة في شهر رمضان المبارك 2025.. أيام ليلة القدر

موعد ليلة القدر.. لعل السؤال عن متى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2025م أو بصيغة أخرى متى موعد ليلة القدر في شهر رمضان 1446 - 2025؟، تعتبر أهم ما يبحث عنه العديد وذلك مع انقضاء منتصف ذلك الشهر الكريم الذي مر مرور الكرام سريعًا دون أن نشعر به، فما دامت الحياة تتعدد وتختلف أحلام وحاجات الناس وتتعلق أيضاً الكثير والكثير من الآمال على ليلة القدر في العام الحالي 2025 لعل الله عز وجل يرفع فيها البلاء والكرب وبها تنفرج الهموم وتتعزز الأحوال، ومن هنا يطرح السؤال عن متى العشر الأواخر من شهر رمضان 2025 م؟، حيث فيها نتحرى ليلة القدر بإحدى لياليها الوترية، وذلك لأن ليلة القدر كما قال الله سبحانه وتعالى عنها: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، ومن هنا أيضا يرتفع معدل البحث عن متى العشر الأواخر من شهر رمضان 2025م؟ فبها وعليها الرجاء ومنها يشرع الطريق إلى الجنة في الدنيا والآخرة، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

موعد ليلة القدر في العام الحالي 2025

موعد ليلة القدم وأيام المتوقع بها ليلة القدر

وبناءً على ما ذهب إليه العلماء بالإجماع، يلزم تحريها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وأيضاً من وحي السُنة النبوية الشريفة من الممكن تحديدها بأنها إحدى ليالي الوتر الخمس والتي تستهل بليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان وتنتهي في ليلة التاسع والعشرين، وما بينهما من ليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين، وهي واحدة من الليالي الخمس المذكورة في السُنة النبوية الشريفة، متى ليلة القدر 2025 فهي: «ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك، ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان، وليلة الخامس والعشرين من رمضان وليلة السابع والعشرين من رمضان، وليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان»، وجميعها يشرع وقت ليلة القدر من المغرب إلى الفجر.

ويعتبر متى موعد ليلة القدر؟ هو سؤال قديم منذ عهد النبي –صلى الله عليه وسلم-، فلما عرف الصحابة قدر هذه الليلة وفضلها الكبير، تاقت أنفسهم بهدف معرفة متى ليلة القدر، فنجدهم يسألون عنها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والذي كاد أن يخبرهم بموعدها ويحدد لهم متى موعد ليلة القدر، حيث كان قد علم بوقتها من سيدنا جبريل -عليه السلام-، إلا أنه أيضاً بسبب شجار بعض الصحابة رُفعت عنا معرفة متى ليلة القدر بالتحديد.

حيث قد علم الرسول -صلى الله عليه وسلم- موعد ليلة القدر من سيدنا جبريل -عليه السلام- وذلك بسبب الشجار، والمخاصمة، وأيضاً التنازع بين أحد الأصحابة، ورفعت معرفةُ ليلة القدر، وقد روي عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ - رضي الله عنه -:«أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالتَمِسُوهَا فِي التِّسْعِ وَالسَّبْعِ وَالخَمْسِ»، وأن التنازع والتشاجر سبب في رفع البَركة، وفي رفع الخير الذي يحدث لهذه الأمة.

أهم أدعية ليلة القدر

وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني» فهذا هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين، وللمؤمنين من بعدها في ليلة القدر، وهو دعاء جامع، فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى، والتذلل وطلب الصفح والمغفرة، وهذا الحال الذي يناسب ليلة القدر.

ومن الممكن أن يدعو الإنسان بما شاء فيها، ولاسيما ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده في الليل، ومنه أيضاً ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»، وكي يدع العبد ربه أن يلطف به بما يقدر عليه في هذه الليلة، وأن يسهل له الهدى والتوفيق، وأن يقيه المهالك والمساوئ من أمور الدنيا والآخرة.

العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وليلة القدر

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