موعد صلاة عيد الفطر المبارك والإجازة وعدد أيامها 2025.. أعلن مركز الفلك الدولي أن غالبية الدول الإسلامية تتحرى هلال شهر شوال المبارك، وموعد قدوم عيد الفطر المبارك يوم السبت الموافق 29 مارس 2025.

ولذلك يبحث البعض عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك والإجازة وعدد أيامها 2025، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك والإجازة وعدد أيامها 2025

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

إجازة عيد الفطر المبارك 2025

موعد صلاة عيد الفطر المبارك.. وقد أظهر مركز الفلك الدولي أن رؤية هلال شهر شوال المبارك في ذلك اليوم سوف تكون مستحيلة من شرق العالم، كما أنها غير ممكنة في سائر مناطق العالم العربي والإسلامي من خلال استخدام أي من وسائل الرصد، سواء كان ذلك بالعين المجردة أو التلسكوب أو تقنية التصوير الفلكي.

وأوضح مركز الفلك إن الرؤية يمكن أن تكون ممكنة فقط عن طريق استخدام التلسكوب من وسط وشمال القارة الأمريكية، ولكن تكون صعبة للغاية من شرق القارة الأمريكية حتى في ظل استخدام التلسكوب، كما ليس من الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة إلا من مناطق محدودة في المحيط الهادئ وذلك غرب الولايات المتحدة.

موعد عيد الفطر المبارك

موعد صلاة عيد الفطر المبارك.. وكشفت الحسابات الفلكية أن من المتوقع أيضاً، أن يكون الأحد 30 مارس 2025، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، ولكن الموعد الرسمي سوف يتم تحديده بناءً على استطلاع هلال شهر شوال المبارك، التي تكشف عنها دار الإفتاء المصرية بـ نهاية شهر رمضان المبارك 1446 هـ.

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025

وتصل إجازة عيد الفطر المبارك في معظم الأحيان إلى 3 أيام، ويمكن أن تصل إلى 4 أو 5 أيام وذلك في حين تزامنها مع أيام العطل الأسبوعية السبت أو الجمعة، ولكن تكشف الحكومة الموعد الرسمي لـ إجازة عيد الفطر.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك

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