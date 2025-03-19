اجازة عيد الفطر 2025.. موعد العيد والعطلة الرسمية للعاملين

اجازة عيد الفطر 2025، تصدرت هذه الكلمات محركات البحث جوجل والمواقع الإلكترونية، وذلك مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، حيث يترقب الملايين من العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص تفاصيل العطلة الرسمية، باعتبارها من أكثر الإجازات المنتظرة خلال العام، لما تحمله من أجواء روحانية وفرصة للراحة والتواصل الاجتماعي

اجازة عيد الفطر 2025

وخلال التقرير التالي، يقدم الموجز، كافة التفاصيل الخاصة بـ اجازة عيد الفطر 2025 في القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلي موعد عيد الفطر المبارك.

موعد اجازة عيد الفطر 2025

اجازة عيد الفطر 2025

وبحسب الأجندة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراة لعام 2025، تستمر اجازة عيد الفطر 2025 لمدة 3 أيام متتالية للعاملين بالقطاعين العام والخاص والبنوك والمدارس وهما يوم الأحد 30 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر، ويوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025، ثاني أيام عيد الفطر، ويوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025، ثالث أيام عيد الفطر، بالإضافة للجمعة والسبت العطلة الأسبوعية لذا تصل عدد أيام اجازة عيد الفطر 2025 لـ 5 أيام.

اجازة عيد الفطر 2025

موعد عيد الفطر2025 فلكياً

كما أكد معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران مباشرة يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى في السماء لعدة دقائق بعد غروب الشمس، مما يجعل يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر 2025، ليكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط.

اجازة عيد الفطر 2025

عطلة عيد الفطر 2025

تشهد عطلة عيد الفطر 2025 المبارك إقبالًا متزايدًا على الوجهات السياحية والمصايف، بالمحافظات السياحية حيث يخطط كثيرون للسفر خلال اجازة عيد الفطر 2025، ما ينعكس على ارتفاع معدلات البحث عن عروض السفر وتذاكر الطيران خلال تلك الفترة للاستمتاع بـ اجازة عيد الفطر 2025 مع العائلة والاصدقاء.

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